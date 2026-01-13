Le directeur général de TotalEnergies déclare que le retour au Venezuela n'est pas à l'ordre du jour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations de Pouyanne, contexte sur Trump, commentaires d'Exxon sur l'investissabilité) par America Hernandez et Yousef Saba

La major pétrolière française TotalEnergies TTEF.PA envisagerait de revenir au Venezuela mais ce n'est pas une priorité, a déclaré mardi son directeur général.

"Les gens veulent se précipiter pour revenir au Venezuela, mais il faudra un cadre clair pour pouvoir y investir et cela prendra du temps", a déclaré le directeur général Patrick Pouyanne lors de la Semaine du développement durable d'Abou Dhabi.

TotalEnergies a quitté le Venezuela en 2021.

M. Pouyanne a cité le niveau élevé d'investissement en capital requis pour produire et transporter le pétrole brut lourd du Venezuela et pour gérer les émissions de gaz à effet de serre qui y sont associées.

"On pourrait peut-être facilement ajouter 100 000 ou 200 000 barils par jour de production supplémentaire, mais si l'on pense à ajouter 1 million de barils par jour, cela nécessitera 100 milliards de dollars", a déclaré M. Pouyanne.

"Nous l'examinerons, nous verrons, nous sommes toujours en train d'évaluer, mais ce n'est pas une priorité dans mon agenda", a déclaré le directeur général.

Le président Donald Trump a exhorté les entreprises énergétiques américaines à investir 100 milliards de dollars pour reconstruire l'industrie pétrolière du Venezuela.

Il a menacé d'écarter la major pétrolière américaine Exxon

XOM.N du pays après que le directeur général d'Exxon, Darren Woods, a qualifié le Venezuela d'"ininvestissable " et qu'il devrait procéder à des changements juridiques et protéger les investissements avant qu'Exxon ne s'engage à opérer dans ce pays.