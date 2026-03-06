* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Leonardo Maria del Vecchio, héritier du groupe de lunetterie franco-italien, est sur le point de conclure un accord pour racheter les parts de deux de ses frères et sœurs dans la holding familiale Delfin, qui contrôle l'entreprise, a-t-il déclaré au Financial Times dans une interview publiée vendredi.
* GTT GTT.PA a reçu une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d’un nouveau méthanier.
* JCDECAUX JCDX.PA dit avoir été reconduit pour le contrat publicitaire de Yarra Trams à Melbourne.
* ATOS ATOS.PA et SPIE SPIE.PA publieront leurs résultats financiers avant l'ouverture des marchés.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)
