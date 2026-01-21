Le directeur général de TotalEnergies déclare à Davos que le marché de l'hydrogène pour les camions est en train de disparaître

Le directeur général de TotalEnergies TTEF.PA , Patrick Pouyanne, a déclaré mercredi qu'il pensait que le marché des camions évoluait rapidement vers l'électrification, tandis que le marché de l'hydrogène "est en train de disparaître".