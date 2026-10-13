Le directeur général de Stellantis prévoit une transition vers les véhicules électriques aux États-Unis à terme et estime que l'industrie automobile prend un caractère de plus en plus régional

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le marché automobile américain finira par adopter l'électrification malgré une adoption jusqu'à présent lente des véhicules électriques, a déclaré mardi Antonio Filosa, directeur général de Stellantis STLAM.MI , prévoyant que cette transition se ferait plus lentement que dans d'autres régions.

S'exprimant lors d'un événement organisé en marge du Salon de l'automobile de Paris, M. Filosa a indiqué que les véhicules électriques représentaient 7% des ventes automobiles aux États-Unis cette année, un chiffre inchangé par rapport à il y a cinq ans.

“Il s’agissait d’une bulle alimentée par la réglementation. Mais lorsque le gouvernement a décidé de déréglementer, les consommateurs ont préféré d’autres types de motorisations”, a-t-il expliqué.

Pour Stellantis, qui compte l’Amérique du Nord parmi ses marchés clés, on observe aux États-Unis un intérêt croissant pour la technologie des prolongateurs d’autonomie sur les gros pick-ups et les SUV.

Ce phénomène “n’est pas dicté par la réglementation, mais par les clients”, a précisé M. Filosa.

Malgré un rythme d’adoption plus lent, M. Filosa a déclaré qu’il croyait “sincèrement” que l’électrification finirait par s’imposer aux États-Unis.

“L’ampleur et la vitesse de la transition seront certainement moindres que dans d’autres régions.”

Il a ajouté que Stellantis serait en mesure de tirer parti des enseignements tirés du déploiement des véhicules électriques en Europe à mesure que la demande se développera en Amérique du Nord.

M. Filosa a également indiqué que le secteur automobile se mondialisait de moins en moins, à mesure que les barrières commerciales redéfinissaient les marchés.

“Les récentes mesures commerciales mises en place à travers le monde ont déclenché un processus de régionalisation. Ainsi, ce qui était auparavant une industrie mondiale est désormais moins mondiale et davantage régionale”, a-t-il déclaré.

En conséquence, les constructeurs automobiles doivent se concentrer davantage sur les préférences des clients locaux et les réglementations nationales tout en conservant une dimension mondiale, notamment en matière de technologie, qui joue un rôle de plus en plus important dans le secteur.

“Les technologies sont essentielles; il est donc crucial que les entreprises s’adaptent à cette tendance et trouvent une solution. Notre solution, ce sont les partenariats. Nous voyons ainsi de nombreux partenariats importants que nous pouvons explorer”, a-t-il déclaré.