Le directeur général de Stellantis prévient que le redressement prendra du temps après un trimestre décevant

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* Le résultat d'exploitation ajusté est inférieur aux prévisions

* Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 13 %, avec une hausse de 32 % sur le marché nord-américain

* Le cours de l'action recule de jusqu'à 8 % en début de séance

(Mise à jour du cours de l'action, ajout des commentaires du directeur général) par Giulio Piovaccari

Antonio Filosa, directeur général de Stellantis STLA.MI , a averti qu’une refonte stratégique majeure mettrait du temps à porter ses fruits, après que le quatrième constructeur automobile mondial a publié jeudi des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux attentes, ce qui a fait chuter son cours de bourse.

En mai, Stellantis avait présenté aux investisseurs une stratégie de redressement de 70 milliards de dollars , prévoyant le lancement de 60 nouveaux modèles d’ici 2030 et la reconquête des parts de marché à forte marge aux États-Unis perdues sous la direction du prédécesseur de M. Filosa, Carlos Tavares, évincé fin 2024.

"Nous avons besoin de temps… ce ne sont pas des défis que l’on relève du jour au lendemain", a déclaré M. Filosa aux journalistes jeudi. "Nous sommes sur la bonne voie… nous mettons en œuvre notre stratégie correctement et aussi rapidement que possible."

Stellantis a vu ses ventes progresser de 6 % en Amérique du Nord, grâce notamment à une hausse de 11 % des ventes de pick-ups Ram et de modèles Jeep à forte marge, sur lesquels M. Filosa a mis l’accent pour regagner des parts de marché aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires enEurope est resté stable, Stellantis ayant dû baisser ses prix pour faire face à la concurrence croissante des constructeurs automobiles chinois.

D'autres constructeurs automobiles européens, tels que Volkswagen VOWG.DE et BMW BMWG.DE , ont également annoncé des résultats trimestriels décevants, sous la pression de la concurrence chinoise, des droits de douane et de la hausse des coûts.

M. Filosa a déclaré aux journalistes que pour contrer la montée en puissance de concurrents chinois tels que BYD et Chery, Stellantis s'appuiera sur son partenaire chinois au sein de la coentreprise , Leapmotor 9863.HK , dont les ventes ont été multipliées par près de six en Europe au cours du premier semestre 2026.

Stellantis développe également de nouvelles plateformes de véhicules pour l’Europe qui seront "au niveau de compétitivité de la Chine", a déclaré M. Filosa.

UNE MARGE QUI DÉÇOIT LES ANALYSTES

Le groupe franco-italien a publié jeudi un résultat avant intérêts et impôts ajusté (EBIT) de 773 millions d’euros (soit 884 millions de dollars) au deuxième trimestre, soutenu par un chiffre d’affaires solide en Amérique du Nord.

Ce chiffre est plus de trois fois supérieur à celui de l'année précédente, mais reste bien en deçà des 914 millions d'euros attendus par les analystes interrogés par Reuters.

L'action du constructeur automobile, cotée à Milan, reculait de 4,3 % à 5,06 €, à 09h50 GMT, figurant parmi les titres les moins performants d'Europe, après avoir chuté de jusqu'à 8 % en début de séance.

Les analystes de Citi ont indiqué que la marge d'exploitation ajustée restait faible, à 1,8 %, et ont mis en avant les baisses de prix en Europe, la hausse des coûts administratifs et de R&D, un effet de change défavorable et les droits de douane.

Depuis sa prise de fonction en juin dernier, M. Filosa s’est attaché à relancer les volumes de vente et à regagner les parts de marché perdues après une longue période de ralentissement, pariant sur le fait qu’une reprise de son cœur de métier jetterait les bases d’un redressement plus large.

Stellantis a également revu à la baisse ses ambitions en matière d’électrification et la société a enregistré en février environ 22 milliards d’euros de charges liées à ce recul. L’action du groupe a atteint ce mois-ci un plus bas historique à 4,59 euros et a perdu environ 40 % depuis l’arrivée de Filosa à la tête de l’entreprise.

"ILS DOIVENT METTRE DE L'ORDRE"

Le chiffre d’affaires de Stellantis au deuxième trimestre a progressé de 13 % en glissement annuel pour atteindre 43,48 milliards d’euros, avec une hausse de 32 % en Amérique du Nord grâce au succès de modèles tels que le Jeep Grand Wagoneer et le pick-up Ram 1500.

Fabio Caldato, gestionnaire de fonds chez AcomeA Sgr, un investisseur de Stellantis, a déclaré que les performances en termes de chiffre d’affaires en Amérique du Nord étaient bonnes, mais qu’elles s’expliquaient par le fait que les concessionnaires avaient augmenté leurs stocks.

"Au-delà des chiffres globaux, le résultat est un peu plus discutable", a-t-il déclaré. "Ils doivent mettre de l'ordre dans leurs affaires là-bas avant de pouvoir vraiment vendre de nouveaux modèles à plus forte marge."

En Europe, l’autre marché principal du constructeur automobile, le chiffre d’affaires est resté stable au cours du trimestre.

STELLANTIS CONFIRME SES PRÉVISIONS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE

La société a maintenu ses prévisions pour l’ensemble de l’année, notamment une croissance du chiffre d’affaires d’un pourcentage à un chiffre moyen et une marge d’exploitation ajustée à un chiffre faible. Un flux de trésorerie industriel disponible positif n’est pas attendu avant l’année prochaine.

Stellantis prévoit des coûts liés aux droits de douane américains compris entre 1 milliard et 1,2 milliard d’euros cette année.

(1 dollar = 0,8744 euros)