Le directeur général de Stellantis affirme que les partenariats feront partie intégrante de la stratégie future

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Antonio Filosa, directeur général de Stellantis STLAM.MI , a déclaré mardi que les partenariats constitueraient un élément clé de la future stratégie du constructeur automobile, alors que celui-ci s'apprête à présenter un nouveau plan d'affaires pluriannuel la semaine prochaine.

M. Filosa a déclaré que Stellantis avait pris conscience de la puissance des partenariats et que « ceux-ci seront intégrés à notre stratégie à l'avenir ».

« En collaborant avec un ensemble de partenaires pour établir une feuille de route en matière d’amélioration technologique, d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et peut-être d’utilisation des capacités, ce sont des sujets très intéressants pour travailler ensemble et créer des avantages pour les deux parties », a-t-il déclaré lors du sommet « Future of the Car » organisé par le Financial Times.

Stellantis a annoncé la semaine dernière son intention de lancer une production automobile conjointe en Europe avec son partenaire chinois Leapmotor 9863.HK , approfondissant ainsi leur collaboration au-delà de la distribution pour s’étendre à la fabrication.

Les constructeurs automobiles chinois sont de plus en plus désireux d’utiliser des usines existantes ou de s’associer à des fabricants locaux pour soutenir rapidement la croissance des ventes en Europe, tout en évitant les droits de douane de l’Union européenne sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

M. Filosa a déclaré le mois dernier que le partenariat avec Leapmotor pourrait servir de modèle pour de futures coopérations avec d’autres constructeurs automobiles chinois. Mais mardi, il a indiqué que les accords pourraient s’étendre au-delà des constructeurs chinois, car la production importante de Stellantis, sa vaste présence mondiale et son large portefeuille de marques en font un partenaire attractif pour des partenariats à long terme.

« Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans ce domaine », a déclaré M. Filosa.

ALLOCATION EFFICACE DES CAPITAUX ENTRE LES MARQUES

Stellantis présentera son nouveau plan d'affaires lors d'une journée des marchés financiers à Auburn Hills, dans le Michigan, le 21 mai, où la stratégie de marque devrait également être un point clé.

Reuters a rapporté le mois dernier que Stellantis concentrerait la majeure partie de ses investissements sur ses marques phares Jeep, Ram, Peugeot et Fiat , tout en prévoyant de conserver toutes les autres tant qu'elles restent pertinentes au niveau local.

M. Filosa a déclaré mardi que les marques constituaient « l'atout le plus solide » de Stellantis et que se montrer trop radical en abandonnant une ou plusieurs d'entre elles reviendrait à perdre une partie de la clientèle au profit d'un concurrent.

« L'essentiel est de combiner une allocation efficace des capitaux avec des stratégies spécifiques à chaque marque », a-t-il déclaré.