Le directeur général de Siemens Energy estime que les synergies sont limitées dans l'unité d'éoliennes en difficulté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Siemens Gamesa a enregistré une perte d'exploitation de 1,59 milliard de dollars

Il n'est pas certain qu'elle puisse retrouver des marges à deux chiffres

L'unité éolienne est la seule activité déficitaire du groupe

Siemens Energy voit des synergies limitées entre ses unités éoliennes terrestres en difficulté et ses unités éoliennes offshore plus performantes, a déclaré son directeur général vendredi, reflétant l'incertitude persistante quant à l'avenir de la seule division déficitaire du groupe.

Siemens Gamesa, la division éolienne de Siemens Energy qui produit des turbines offshore et onshore, se remet encore d'une crise de qualité survenue il y a deux ans, qui a entraîné jeudi soir une perte d'exploitation de 1,36 milliard d'euros (1,59 milliard de dollars) au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en septembre.

Alors que la direction avait de grands espoirs pour l'activité éolienne lorsque Siemens Energy a été séparée de Siemens AG SIEGn.DE en 2020, ce sont les turbines à gaz et les réseaux électriques qui alimentent la majeure partie des bénéfices et du cours de l'action du groupe.

« Nous devons croire que l'éolien est une activité à marge à deux chiffres », a déclaré Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy, vendredi lors de la conférence de presse annuelle du groupe, ajoutant qu'il était trop tôt pour dire si c'était le cas.

TOUTES LES ACTIVITÉS DOIVENT DÉGAGER DES MARGES À DEUX CHIFFRES

Interrogé sur une éventuelle scission de la division pour se débarrasser de l'activité onshore, plus faible, Christian Bruch a déclaré à Reuters: « Je pense que les synergies entre les deux activités sont plus limitées qu'on ne le croit. »

Maria Ferraro, directrice financière, a déclaré que toutes les activités du groupe devraient dégager des marges à deux chiffres, ajoutant qu'il y avait des révisions régulières du portefeuille avec cet objectif en tête.

Siemens Energy, qui a également relevé jeudi ses objectifs à moyen terme et proposé son premier dividende en quatre ans en raison de la forte demande de turbines à gaz et de réseaux électriques, a confirmé qu'elle s'attendait à ce que Siemens Gamesa atteigne le seuil de rentabilité en 2026.

Pour 2027, un léger bénéfice est attendu, a déclaré Christian Bruch .

Les pertes continues de l'unité ont à plusieurs reprises incité les investisseurs à revoir, voire à vendre l'activité, mais Siemens Energy s'est jusqu'à présent engagée à redresser l'activité, vantant les perspectives à long terme de l'énergie éolienne dans son ensemble.

« Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un conte de deux villes », a déclaré Christian Bruch. « En mer, nous sommes le leader du marché. Nous avons d'excellents produits. Si le marché continue de prospérer ... , je pense que nous sommes bien placés pour continuer à augmenter nos marges. »

En ce qui concerne l'éolien terrestre, où les problèmes de qualité ont conduit l'entreprise à interrompre la vente de ses turbines de dernière génération, Christian Bruch a déclaré: « La question clé sera: les Chinois vont-ils inonder le marché ou non? Je ne le sais pas encore. » (1 dollar = 0,8575 euro)