CAC 40
7 931,82
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général de Saipem ne voit pas de risques réglementaires à la fusion avec Subsea7
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Saipem SPMI.MI ne voit pas de risques réglementaires pour son projet de fusion avec son rival norvégien Subsea7 SUBC.OL , a déclaré mercredi le directeur général de l'entreprise italienne spécialisée dans l'énergie, balayant les inquiétudes concernant des obstacles potentiels sur le marché brésilien.

"Nous croyons fermement qu'il n'y a pas de réduction de la concurrence, mais plutôt une meilleure offre, et que la création d'un groupe (avec Subsea7) profitera grandement à nos clients dans le monde entier", a déclaré Alessandro Puliti de Saipem, lors de la conférence Energy Summit à Milan.

Exxon Mobil XOM.N , l'entreprise publique brésilienne Petrobras et le fournisseur de services pétroliers TechnipFMC

1T1.F ont demandé au régulateur concurrence brésilien CADE d'intervenir dans la fusion Saipem-Subsea7, selon des documents publics consultés par Reuters.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EXXON MOBIL
112,730 USD NYSE -1,30%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX -0,84%
PETROBRAS
5,5900 EUR Sibe +1,73%
Pétrole Brent
65,77 USD Ice Europ -1,92%
Pétrole WTI
62,13 USD Ice Europ -0,58%
SAIPEM
2,464 EUR MIL +0,28%
SUBSEA 7
17,680 EUR Tradegate -0,56%
SUBSEA 7
207,600 NOK LSE Intl +0,10%
SUBSEA 7
21,0700 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

