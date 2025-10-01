Le directeur général de Saipem ne voit pas de risques réglementaires à la fusion avec Subsea7

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Saipem SPMI.MI ne voit pas de risques réglementaires pour son projet de fusion avec son rival norvégien Subsea7 SUBC.OL , a déclaré mercredi le directeur général de l'entreprise italienne spécialisée dans l'énergie, balayant les inquiétudes concernant des obstacles potentiels sur le marché brésilien.

"Nous croyons fermement qu'il n'y a pas de réduction de la concurrence, mais plutôt une meilleure offre, et que la création d'un groupe (avec Subsea7) profitera grandement à nos clients dans le monde entier", a déclaré Alessandro Puliti de Saipem, lors de la conférence Energy Summit à Milan.

Exxon Mobil XOM.N , l'entreprise publique brésilienne Petrobras et le fournisseur de services pétroliers TechnipFMC

1T1.F ont demandé au régulateur concurrence brésilien CADE d'intervenir dans la fusion Saipem-Subsea7, selon des documents publics consultés par Reuters.