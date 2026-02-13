 Aller au contenu principal
Le directeur général de Safran déclare que la priorité est de respecter l'accord de fourniture existant avec Airbus
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 08:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le motoriste CFM fera de son mieux pour répondre à toute demande de moteurs supplémentaires de la part d'Airbus cette année, au-delà des quantités convenues, mais sa priorité est de respecter ses engagements d'approvisionnement existants, a déclaré vendredi le directeur général de Safran SAF.PA , Olivier Andries.

Selon des sources industrielles, Airbus AIR.PA est en désaccord avec Pratt & Whitney RTX.N sur la fourniture de moteurs pour 2026, ce qui met en péril son principal objectif de production . M. Andries a toutefois déclaré aux journalistes que les prévisions de CFM ne prévoyaient pas d'augmenter sa part de marché. Safran est copropriétaire de CFM avec GE Aerospace GE.N .

