Le directeur général de Ryanair invite l'Europe à se préparer à la plus forte hausse des tarifs aériens de l'histoire

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(Nouvelle version avec mise en garde contre la plus forte hausse des tarifs "de l'histoire")

par Philip Blenkinsop

Les tarifs aériens européens connaîtront l’année prochaine leur "plus forte hausse de l’histoire", a déclaré mardi Michael O’Leary, directeur général de Ryanair RYA.I , les compagnies aériennes n’étant pour la plupart pas couvertes contre la hausse des coûts du kérosène.

M. O'Leary prévoit une diminution du nombre de sièges disponibles l'année prochaine en raison des faillites et des rachats de compagnies aériennes, ce qui, combiné à l'absence de couverture, entraînerait une hausse des tarifs pouvant atteindre 20 %.

"Vous allez voir les tarifs aériens augmenter l’année prochaine en Europe, je pense de 10, 15, voire 20 %. Vous allez assister à la plus forte hausse des tarifs aériens, je dirais, de l’histoire de l’Europe au cours des 12 prochains mois", a déclaré M. O’Leary lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

La guerre en Iran a entraîné une forte hausse des prix du kérosène, réduisant ainsi les marges des compagnies aériennes qui n’étaient pas couvertes.

M. O'Leary a précisé que Ryanair et d'autres compagnies aériennes européennes disposaient de solides positions de couverture sur le kérosène pour 2026, ajoutant que la plus grande compagnie aérienne d'Europe était couverte à 80 % au prix de 67 dollars le baril jusqu'en mars 2027, lorsque le conflit a éclaté fin février.

Le directeur général de Ryanair a précisé qu’à partir d’avril 2027, la plupart des compagnies aériennes européennes ne disposaient que de très peu de couverture. Ryanair n’a couvert que 15 % de ses coûts de carburant pour l’année prochaine au prix de 85 dollars le baril, alors que les cours au comptant sont environ deux fois plus élevés, a-t-il indiqué.

CERTIFICATION DU BOEING 737 MAX 10

M. O'Leary était à Bruxelles pour annoncer la suppression de 20 liaisons et de plus d'un million de sièges au départ de la Belgique dans le cadre du programme hivernal de la compagnie, suite au projet belge d'augmenter la taxe sur l'aviation à 7 € en janvier, contre 2 € actuellement.

Ce vétéran du secteur s'est également dit optimiste quant à l'obtention, ce mois-ci, de la certification américaine du Boeing BA.N 737 MAX 10, ce qui permettrait à Ryanair de recevoir 16 appareils début 2027.

"Boeing espère que le MAX 10, ce nouvel appareil, sera certifié avant la fin du mois d’octobre… Nous sommes plutôt optimistes quant au respect de cette échéance", a déclaré M. O’Leary à Reuters.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, devrait annoncer mardi que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a approuvé la certification du 737 MAX 10 , longtemps retardée, après qu’un problème technique lié à son logiciel de navigation a menacé de retarder encore davantage la certification.