Le directeur général de Ryanair annonce que les tarifs hivernaux pourraient augmenter après une légère reprise

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(Réécriture avec des citations du directeur général sur les perspectives tarifaires)

* Hausse des tarifs « très faible, à un chiffre » en glissement annuel depuis juillet

* Ryanair s'attendait à une baisse des tarifs pour la saison hivernale

* La compagnie espère reprendre ses opérations de couverture sur le carburant cette année

par Conor Humphries et Graham Fahy

Michael O'Leary, directeur général de Ryanair RYA.I , a revu à la hausse jeudi les prévisions de sa compagnie en matière de tarifs moyens, indiquant qu'ils pourraient augmenter légèrement cet hiver après une "légère remontée" observée depuis juillet, même si ces perspectives dépendent fortement des cours du pétrole.

Les tarifs moyens de la compagnie aérienne ont baissé d’un mois sur l’autre de février à juillet, contribuant à une chute des bénéfices au cours de son dernier trimestre financier, les prix élevés du pétrole ayant fait grimper les coûts.

M. O'Leary a toutefois déclaré jeudi que les tarifs avaient depuis augmenté d'un pourcentage "très faible, à un chiffre" en glissement annuel.

"Au cours du dernier mois, on a observé une légère reprise", a déclaré M. O'Leary lors d'une conférence de presse. Il est impossible de déterminer la cause de cette hausse ni de savoir si elle sera durable, a-t-il ajouté.

LÉGÈRE RÉVISION À LA HAUSSE PAR RAPPORT AUX PRÉVISIONS DE JUILLET

Les tarifs moyens pour le trimestre en cours, de juillet à septembre, devraient globalement baisser d’un pourcentage à un chiffre très faible par rapport à la même période de l’année précédente, a-t-il précisé.

Il s’agit d’une légère révision à la hausse par rapport à ses prévisions de juillet, selon lesquelles les baisses se rapprochaient davantage d’un chiffre à un chiffre moyen que d’un chiffre à un chiffre faible.

Pour la saison hivernale, d’octobre à mars, M. O’Leary avait déclaré en juillet que les tarifs devaient baisser d’un pourcentage compris entre le bas et le milieu d’un chiffre, mais que les prix pourraient se stabiliser, voire augmenter légèrement, si les concurrents réagissaient à la hausse des coûts du pétrole en réduisant leurs capacités.

Jeudi, il a déclaré que le scénario d’une stabilisation, voire d’une légère hausse, semblait plus probable.

"Beaucoup dépendra de l’évolution des prix du pétrole au cours des cinq ou six prochains mois, mais… j’ai bon espoir que les tarifs resteront globalement stables, voire qu’ils augmenteront légèrement au second semestre", a-t-il déclaré.

Les cours du pétrole ont dépassé cette semaine les 100 dollars le baril, alors que les attaques se sont multipliées dans la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

HAUSSE SIGNIFICATIVE DES TARIFS SI LE PRIX DU PÉTROLE RESTE ÉLEVÉ

Ryanair a supprimé des vols de son programme hivernal au début du mois afin de réduire ses pertes et son exposition au risque lié au carburant non couvert, ce qui a entraîné une révision à la baisse de son objectif de trafic pour l'exercice 2027, qui passe de 216 millions à 214 millions de passagers.

Si les prix du pétrole restent élevés l’année prochaine, il y aura une "hausse significative" des tarifs aériens, a déclaré M. O’Leary.

La compagnie aérienne a cessé de couvrir ses besoins en kérosène ces dernières semaines, alors que les cours du pétrole remontaient, mais M. O’Leary a indiqué qu’il pensait qu’il resterait largement le temps de prolonger ces couvertures d’ici Noël.

Comptant parmi les compagnies aériennes les mieux couvertes d’Europe, Ryanair a couvert 80 % de ses besoins en carburant jusqu’en mars 2027 à environ 67 dollars le baril et 15 % pour l’année suivante à 85 dollars le baril.