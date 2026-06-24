Le directeur général de Phillips 66 met en garde contre la volatilité des résultats des secteurs du raffinage et de la pétrochimie due aux perturbations dans le détroit d'Ormuz

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Mark Lashier, directeur général de Phillips 66 PSX.N , a déclaré mercredi lors du Forum mondial de l'énergie de Reuters à New York que les résultats des activités de raffinage et de pétrochimie sont exposés à une plus grande volatilité en raison des incertitudes liées aux perturbations dans le détroit d'Ormuz.

* M. Lashier a ajouté que la société avait réduit les coûts de son activité de raffinage d’environ 1 dollar par baril et visait désormais 5,50 dollars par baril, alors que les coûts en Californie s’élèvent à environ 15 dollars par baril.

* “Nous avons en effet amélioré le rendement de nos raffineries en termes de produits à forte valeur ajoutée, et nous avons optimisé notre taux d’utilisation, en faisant tourner nos raffineries à des cadences plus élevées grâce à la réduction des coûts”, a-t-il ajouté.

* M. Lashier a souligné que les investissements importants de l’entreprise dans l’intégration avaient porté leurs fruits, lui permettant de tirer parti des opportunités du marché.

* L’entreprise a tiré parti des prix élevés en Californie en y acheminant des produits raffinés alors que l’État dépendait d’approvisionnements coûteux liés aux marchés asiatiques; elle a également livré du brut nord-américain à ses raffineries de la côte Est, qui s’approvisionnent dans le bassin atlantique, pendant une période de hausse des prix du pétrole.