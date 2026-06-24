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Le directeur général de Phillips 66 met en garde contre la volatilité des résultats des secteurs du raffinage et de la pétrochimie due aux perturbations dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 17:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mark Lashier, directeur général de Phillips 66 PSX.N , a déclaré mercredi lors du Forum mondial de l'énergie de Reuters à New York que les résultats des activités de raffinage et de pétrochimie sont exposés à une plus grande volatilité en raison des incertitudes liées aux perturbations dans le détroit d'Ormuz.

* M. Lashier a ajouté que la société avait réduit les coûts de son activité de raffinage d’environ 1 dollar par baril et visait désormais 5,50 dollars par baril, alors que les coûts en Californie s’élèvent à environ 15 dollars par baril.

* “Nous avons en effet amélioré le rendement de nos raffineries en termes de produits à forte valeur ajoutée, et nous avons optimisé notre taux d’utilisation, en faisant tourner nos raffineries à des cadences plus élevées grâce à la réduction des coûts”, a-t-il ajouté.

* M. Lashier a souligné que les investissements importants de l’entreprise dans l’intégration avaient porté leurs fruits, lui permettant de tirer parti des opportunités du marché.

* L’entreprise a tiré parti des prix élevés en Californie en y acheminant des produits raffinés alors que l’État dépendait d’approvisionnements coûteux liés aux marchés asiatiques; elle a également livré du brut nord-américain à ses raffineries de la côte Est, qui s’approvisionnent dans le bassin atlantique, pendant une période de hausse des prix du pétrole.

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