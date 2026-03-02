Le directeur général de Pfizer souligne les problèmes liés à la direction du département des vaccins de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Albert Bourla, directeur général de Pfizer
PFE.N , a souligné lundi les problèmes liés à la direction du département des vaccins de la Food and Drug Administration (FDA).
"Je pense que le directeur actuel ne suit pas les recommandations de son personnel", a déclaré Albert Bourla lors de la conférence sur les soins de santé de TD Cowen.
