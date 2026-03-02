Le directeur général de Pfizer fait part de ses inquiétudes concernant le leadership de la FDA américaine en matière de vaccins

* Le directeur général de Pfizer critique le responsable des vaccins de la FDA pour ne pas avoir suivi les recommandations de son personnel

* Le directeur général souligne les collaborations productives avec les scientifiques de la FDA malgré les problèmes de leadership

Le directeur général de Pfizer PFE.N , Albert Bourla, a déclaré que la société avait "un problème" avec le responsable des produits biologiques et des vaccins de la Food and Drug Administration (FDA), Vinay Prasad, en réponse à une question sur les récentes communications du fabricant de médicaments avec l'organisme de réglementation.

M. Bourla a déclaré lundi, lors de la conférence TD Cowen sur les soins de santé, que M. Prasad ne tenait pas compte de l'avis des scientifiques de carrière de l'agence.

Le refus initial du régulateur, le mois dernier, d'examiner le vaccin antigrippal MRNA.O à base d'ARNm de Moderna et l'inversion rapide ont renforcé les inquiétudes concernant les discordes internes à la FDA et signalé un changement radical de la politique américaine en matière de vaccins sous l'administration Trump.

Les changements ont déstabilisé le personnel de carrière, contribué à la baisse des taux de vaccination et introduit de l'incertitude autour des approbations de vaccins.

Dans une lettre signée par M. Prasad, le directeur du Centre d'évaluation des produits biologiques et de recherche de la FDA, l'agence a d'abord refusé d'examiner le vaccin antigrippal de Moderna, puis a fait marche arrière une semaine plus tard après que l'entreprise a modifié sa demande.

"Je pense que le directeur actuel ne suit pas les recommandations de son personnel... et c'est un problème", a déclaré M. Bourla.

Malgré les problèmes liés à la direction de la FDA, M. Bourla a souligné les "collaborations professionnelles très productives" de Pfizer avec les scientifiques de carrière du département des vaccins et a déclaré que l'entreprise continuerait d'investir dans les vaccins.

M. Prasad, oncologue et critique virulent des vaccins américains COVID-19 et des mandats de masques, a été nommé à la tête du CBER par le commissaire Marty Makary l'année dernière. Makary et Prasad ont tous deux critiqué les vaccins et les politiques COVID.

Sous leur direction, la FDA a réduit les approbations pour les vaccins COVID et examine les décès qui, selon elle, pourraient être liés aux vaccins.

M. Prasad a brièvement quitté l'agence l'année dernière après avoir été vivement critiqué pour sa gestion de la thérapie génique de Sarepta Therapeutics SRPT.O pour la dystrophie musculaire de Duchenne, qui a entraîné la mort de deux adolescents.