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Le directeur général de Perrigo limogé pour conduite personnelle, l'action chute
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Les actions de Perrigo PRGO.N , fabricant de produits pharmaceutiques destinés aux soins personnels, ont reculé de 1,8 % mardi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, à 11,40 dollars, suite à la démission soudaine de son directeur général pour des raisons liées à sa conduite personnelle ** La société irlandaise PRGO a déclaré lundi soir link https://investor.perrigo.com/2026-06-08-Perrigo-Announces-Leadership-Transition

que son conseil d'administration avait estimé que certains agissements personnels du directeur général Patrick Lockwood-Taylor n'étaient pas conformes au code de conduite et aux valeurs fondamentales de l'entreprise

** Ce comportement n'avait aucun lien avec les activités ou les finances de l'entreprise, a précisé PRGO

** Lockwood-Taylor, également président de PRGO, a démissionné du conseil d'administration avec effet immédiat; Albert Manzone, membre du conseil d'administration, a été nommé président-directeur général par intérim

** “Les valeurs fondamentales de Perrigo sont au cœur de notre mode de fonctionnement, et le conseil d'administration attend de tous les collaborateurs – en particulier de nos cadres supérieurs – qu'ils respectent ces normes en toutes circonstances”, a déclaré Orlando Ashford, président du conseil d'administration

** PRGO a réaffirmé les perspectives pour 2026 qu'elle avait présentées en mai

** À la clôture de lundi, l'action PRGO affichait une baisse d'environ 17 % depuis le début de l'année et d'environ 56 % au cours des 12 derniers mois

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