Le directeur général de PayPal vante les progrès réalisés dans le redressement de l'entreprise alors que les prévisions de bénéfice annuel sont revues à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La marge d'exploitation ajustée de PayPal progresse au troisième trimestre

* L'entreprise vise 700 millions de dollars d'économies d'ici la fin de l'année

* Les prévisions de bénéfices pour le trimestre des fêtes dépassent les estimations des analystes

(Réécriture du titre et du paragraphe 1 avec des commentaires issus de la conférence téléphonique, ajout de citations dans les paragraphes 4, 8 et 22, ajout d'un graphique sur les résultats; mise à jour des cours de l'action au paragraphe 7)

par Manya Saini

Enrique Lores, directeur général de PayPal PYPL.O , a exprimé mardi sa confiance croissante dans le redressement de la société de paiement, engagé depuis plusieurs années , alors que les réductions de coûts et l’amélioration des marges ont contribué à relever ses prévisions de bénéfice annuel.

La société, devenue synonyme de paiements numériques pendant la pandémie, a eu du mal à regagner la confiance des investisseurs ces dernières années, face à une concurrence de plus en plus intense de la part d’Apple, de Google et de nouveaux rivaux du secteur des technologies financières.

PayPal a élaboré un vaste plan pluriannuel visant à rationaliser ses opérations, à réduire ses coûts et à améliorer ses marges afin de contrer ces pressions et de relancer le cours de son action.

« Les progrès que nous avons constatés renforcent notre conviction quant à cette stratégie. À plus long terme, je suis de plus en plus confiant dans le potentiel de croissance des bénéfices de PayPal », a déclaré Lores aux analystes lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Il a pris les rênes de l’entreprise en début d’année après que le conseil d’administration a écarté Alex Chriss en raison du rythme des changements et de leur mise en œuvre.

PayPal table désormais sur un bénéfice ajusté annuel d’environ 5,60 dollars par action, contre une prévision antérieure et des attentes des analystes de 5,38 dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

L'action de la société affichait en fin de séance une hausse de plus de 1,8 %, effaçant ainsi les pertes enregistrées avant l'ouverture du marché. Le titre a perdu plus de 80 % par rapport à son plus haut historique atteint en 2021.

« Ce qui est encourageant, c’est que PayPal réduit ses coûts bien plus rapidement que prévu », ont écrit les analystes d’Evercore ISI dans une note.

RETOUR EN FORCE EN BONNE VOIE

La société a déclaré être en bonne voie pour réaliser 700 millions de dollars d’économies brutes en rythme annuel d’ici fin 2026, grâce à la suppression de plus de 2 000 postes et à une réduction de plus de 25 % des fonctions de direction.

Les efforts visant à rationaliser les opérations, à optimiser son portefeuille et à accélérer l’adoption de l’IA, notamment par le recours à des agents de chat basés sur l’IA pour le service client, soutiennent également les efforts de maîtrise des coûts, a déclaré PayPal.

La société s'est fixé pour objectif de réaliser au moins 1,5 milliard de dollars d'économies brutes en rythme annualisé au cours des deux à trois prochaines années.

La marge d’exploitation ajustée, un indicateur clé pour les investisseurs, a progressé de 16 points de base pour atteindre 18,8 % au troisième trimestre.

Plus tôt cette année, Reuters avait rapporté, citant des sources, que PayPal avait reçu une offre de rachat de 60,50 dollars par action de la part de Stripe et de la société de capital-investissement Advent International, une offre que de nombreux analystes ont qualifiée de « trop basse ».

Cette offre, qui valorisait PayPal à environ 53 milliards de dollars, aurait été jugée insuffisante par le conseil d’administration et ne représentait qu’une fraction de la valorisation d’environ 360 milliards de dollars dont bénéficiait l’entreprise à son apogée en 2021.

LE MOTEUR DES DÉPENSES CONTINUE DE TOURNER À PLEIN RÉGIME

Plus généralement, les consommateurs américains ont continué à dépenser sans compter malgré l’incertitude économique et une inflation tenace, contribuant ainsi à soutenir la croissance des dépenses dans l’ensemble du secteur des paiements.

Le volume total des paiements de PayPal a progressé de 7 % à taux directeur constant, pour atteindre 487,1 milliards de dollars au troisième trimestre.

La période des fêtes de fin d’année constitue une période cruciale pour le secteur des paiements, les détaillants proposant des remises alléchantes et des offres exceptionnelles en ligne et en magasin à l’occasion du Black Friday, du Cyber Monday et de Noël.

« Nous pensons aborder la période des fêtes dans une meilleure position qu’à la même époque l’année dernière », a déclaré Jamie Miller, directeur financier, aux analystes.

PayPal prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté d’environ 1,43 dollar par action, supérieur aux prévisions des analystes (1,35 dollar) et au résultat de l’année précédente (1,23 dollar).

Au troisième trimestre, le bénéfice ajusté s’est établi à 1,45 dollar par action, dépassant les estimations de 1,31 dollar.

Le chiffre d’affaires de 8,6 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre s’est révélé légèrement inférieur aux estimations de 8,7 milliards de dollars.