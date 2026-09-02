Le directeur général de Nvidia exhorte le G20 à ne pas adopter de réglementations sur l'IA fondées sur des risques « théoriques »

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(Ajoute des précisions sur la réunion aux paragraphes 2 à 4)

par Courtney Rozen et JC Whittington

CHAPEL HILL, Caroline du Nord, 2 septembre (Reuters) -M ercredi, Jensen Huang, directeur général de Nvidia, a exhorté les pays du G20 à éviter d'élaborer des réglementations sur l'IA axées sur les « risques théoriques », et à privilégier plutôt l'élaboration de règles régissant les problèmes concrets liés à cette technologie.

M. Huang a fait cette déclaration lors d’une réunion du G20 consacrée aux technologies, qui s’est tenue à Chapel Hill, en Caroline du Nord, aux côtés du secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick. Tom Brown, d’Anthropic, et Sam Altman, d’OpenAI, devaient également prendre la parole lors de cette réunion mercredi.

Le message de M. Huang fait écho à ceux de l’administration Trump et d’autres dirigeants du secteur technologique américain qui se sont exprimés e au cours de la première partie de la réunion de mardi.

Ces dirigeants souhaitent un allègement de la réglementation à l’échelle mondiale pour leurs entreprises en pleine expansion, ou pouvoir influencer l’élaboration des règles au fur et à mesure de leur rédaction.

Les exigences du gouvernement fédéral pourraient nuire aux bénéfices du secteur si elles ralentissaient la mise sur le marché de nouveaux modèles ou incitaient les entreprises à modifier les performances de leurs produits pour répondre à des préoccupations en matière de sécurité.

Les États-Unis cherchent à convaincre les membres du G20, réunis à cette occasion, d’éviter d’élaborer des réglementations entièrement nouvelles pour l’IA, et de se concentrer plutôt sur l’élaboration de règles applicables aux situations « inédites » impliquant cette technologie, a déclaré mardi Michael Kratsios, conseiller technologique du président américain Donald Trump.