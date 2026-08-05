Le directeur général de Novo s'adresse aux investisseurs après une révision à la hausse des prévisions, ternie par des inquiétudes concernant son portefeuille de produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général: Novo doit accélérer ses efforts de recherche après l'échec de ses essais cliniques

* Doustdar achève sa première année en tant que directeur général, menant le redressement après une chute de la valorisation et une restructuration

* Novo Nordisk revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour 2026

* Le titre recule de 3,7 % à Copenhague après la chute mardi des ADR cotés aux États-Unis

(Ajout des cours à l'ouverture du marché au paragraphe 4) par Stine Jacobsen et Maggie Fick

Mike Doustdar, directeur général de Novo Nordisk NOVOb.CO , s'adresse mercredi aux investisseurs et aux analystes, sous la pression de devoir rétablir la confiance dans les perspectives de croissance à long terme du laboratoire pharmaceutique, après que la révision à la hausse des prévisions pour 2026 n'ait pas réussi à rassurer les marchés.

Doustdar a déclaré aux journalistes que Novo restait concentré sur des acquisitions complémentaires de petite envergure plutôt que sur des opérations de grande envergure ou transformatrices pour renforcer son portefeuille de produits, ajoutant que Novo évaluait plusieurs cibles potentielles.

Le laboratoire danois a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année mardi soir, mais a déçu les investisseurs qui se sont plutôt focalisés sur un léger manquement aux objectifs de ventes pour son nouveau comprimé Wegovy et sur un revers essuyé lors des essais cliniques de son médicament de nouvelle génération contre l’obésité, le CagriSema.

Ses ADR cotés aux États-Unis ont reculé de 6 % mardi, tandis que l’action a perdu 3,7 % en début de séance à Copenhague mercredi. Le titre a progressé d’environ 30 % par rapport à son plus bas niveau de mars, même s’il reste bien en deçà de son pic de 2024, année où Novo Nordisk était devenue la société cotée la plus valorisée d’Europe.

Doustdar a indiqué que le comprimé Wegovy, lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, avait conquis environ 90 % du marché des traitements oraux contre l’obésité, malgré la concurrence du comprimé rival d’Eli Lilly. Novo prévoit de commercialiser le médicament en Allemagne “prochainement”, suite à une autorisation réglementaire européenne obtenue plus tôt cet été, a-t-il ajouté.

NOVO A BESOIN D’UN “PORTEFEUILLE DE PRODUITS SOLIDE” À L’APPROCHE DE L’EXPIRATION DES BREVETS

Avec la publication des résultats trimestriels, l’attention se détourne des performances financières pour se concentrer sur la capacité de Doustdar à convaincre les investisseurs que Novo dispose d’un potentiel de croissance crédible au-delà du sémaglutide — le principe actif de ses principaux médicaments.

“Ils doivent disposer d’un solide portefeuille de produits en développement pour résister à la pression lorsque le sémaglutide entrera dans la période de vide brevet”, a déclaré Morten Gregersen, gestionnaire en chef de portefeuille chez Formuepleje, actionnaire danois de Novo. “Cagrisema est une nouvelle déception, qui souligne probablement le principal problème stratégique de Novo.”

Les investisseurs attendront avec impatience les précisions qui seront fournies lors d’une conférence téléphonique avec la direction à 11h00 GMT concernant les ventes aux États-Unis du Wegovy oral, les implications des dernières données sur le CagriSema, les priorités générales en matière de R&D, ainsi que la question de savoir si les récents revers subis par le portefeuille de produits augmentent la probabilité d’acquisitions ou d’accords de licence.

Doustdar a déclaré que l'échec du ziltivekimab, un médicament cardiovasculaire, lors d'un essai clinique annoncé vendredi, ainsi qu'un autre revers concernant le CagriSema, un médicament contre l'obésité et le diabète, révélé mardi, ne modifiaient en rien la stratégie de l'entreprise.

Ces déceptions inciteraient Novo à accélérer la recherche et à redoubler d’efforts pour conclure des accords, plutôt qu’à se montrer plus prudent, a-t-il ajouté.

“Notre travail consiste à veiller à accélérer le rythme et à multiplier les tentatives en matière de recherche et développement; en raison de ce revers, nous devons multiplier les tentatives”, a-t-il déclaré.

Les résultats concernant le CagriSema constituent le dernier revers en date après les déceptions antérieures liées aux essais cliniques, ce qui renforce les inquiétudes des investisseurs quant aux médicaments de nouvelle génération de Novo contre l’obésité, ainsi qu’à sa capacité à développer son portefeuille au-delà de l’obésité et du diabète.

“Cela met en lumière le portefeuille de produits de Novo Nordisk et sa solidité”, a déclaré AL Sydbank dans une note adressée à ses clients, ajoutant que, bien que les résultats de Novo auraient dû susciter un soupir de soulagement chez les investisseurs, les données et les charges de dépréciation avaient entamé le moral du marché.

Lors de cette même conférence de presse, le directeur financier Carsten Munk Knudsen a déclaré que Novo n’envisageait pas de nouveaux programmes majeurs de réduction des coûts après avoir supprimé environ 9 000 emplois lors de la restructuration de l’année dernière. Il a précisé que la priorité était d’élargir le portefeuille de produits, tout en maintenant une discipline en matière de productivité.