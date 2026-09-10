Le directeur général de Nestlé affirme que le conflit au Moyen-Orient est à l'origine de l'inflation et de la hausse des coûts d'approvisionnement

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(Ajoute les commentaires du directeur financier de Procter & Gamble, des informations sur le secteur, ainsi que les paragraphes 4 et 8 à 10)

* Le Moyen-Orient représente environ 2 % à 3 % du chiffre d'affaires de Nestlé, qui s'élève à quelque 90 milliards de francs suisses

* Nestlé pourrait acquérir des marques stratégiquement importantes dans le cadre de la révision périodique de son portefeuille, déclare M. Navratil

* M. Navratil estime que les fabricants de produits alimentaires devraient participer aux discussions en Inde sur le projet d’étiquettes d’avertissement sur le devant des emballages

par Gabriel Araujo et Richa Naidu

Nestlé

NESN.S augmente ses prix, reformule ses produits et supprime les articles pour lesquels les consommateurs ne sont pas prêts à payer plus cher, alors qu’elle fait face aux effets de la hausse des coûts de l’énergie, du fret et des matières premières suite au conflit au Moyen-Orient, a déclaré à Reuters son directeur général, Philipp Navratil.

Bien que les ventes du plus grand fabricant mondial de produits alimentaires emballés n’aient pas été fortement affectées par la guerre en Iran , qui dure depuis six mois, M. Navratil a déclaré que ce conflit contribuait aux pressions inflationnistes auxquelles sont confrontés les fournisseurs.

"Chacun de nos fournisseurs subira une certaine augmentation de ses coûts", a déclaré M. Navratil à Reuters lors d’une interview mercredi. "Certains d’entre eux s’adresseront à nous et nous devrons amortir ces coûts, en veillant à ce que les consommateurs acceptent ces hausses si nous devons augmenter nos prix."

Ces propos soulignent à quel point les perturbations causées par la guerre sur les marchés de l’énergie et des matières premières se répercutent, via les chaînes d’approvisionnement mondiales, sur les rayons alimentaires, même pour les entreprises dont l’exposition directe à la région est minime.

Outre la hausse des prix, Nestlé procède à la reformulation de ses produits, recherche "sans relâche" des gains d’efficacité et supprime les produits pour lesquels les consommateurs "ne sont pas prêts à payer", a déclaré M. Navratil, sans donner plus de détails.

Le Moyen-Orient représente environ 2 % à 3 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise suisse, qui s’élève à quelque 90 milliards de francs suisses (111 milliards de dollars), ce qui signifie que l’impact direct sur les ventes a été limité.

"Mais il y aura des répercussions directes en termes d’inflation sur nos achats et sur les coûts des intrants", a-t-il ajouté.

PROCTER & GAMBLE FACE À DES PRESSIONS SIMILAIRES

Le groupe américain de biens de consommation Procter & Gamble PG.N , qui avait déjà estimé à 1 milliard de dollars son impact sur le bénéfice après impôts pour l’exercice 2027, a déclaré jeudi que les cours du pétrole supérieurs à 100 dollars le baril, les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada aux États-Unis et la pénurie de chauffeurs aux États-Unis rendaient la situation plus difficile à gérer.

"Chaque matin, nous nous réveillons et une nouvelle situation s’est produite", a déclaré André Schulten, directeur financier de Procter & Gamble, lors d’une conférence organisée par Barclays à Boston. La pression sur les prix s’accentuera d’autant plus que le prix du pétrole restera au-dessus de 100 dollars le baril, a-t-il ajouté.

M. Schulten a toutefois précisé que ces défis restaient gérables. "Cela complique les choses, mais je reste convaincu que nous sommes dans la bonne fourchette."

NESTLÉ DEMANDE À JOUER UN RÔLE DANS LES DISCUSSIONS SUR L’ÉTIQUETAGE EN INDE

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a averti que le monde pourrait se diriger vers une nouvelle vague d'inflation alimentaire. L'indice des prix alimentaires de la FAO, qui suit les variations mensuelles d'un panier de produits alimentaires faisant l'objet d'échanges internationaux, s'est établi en moyenne à 131,1 points en juillet, contre 130,3 en juin. Il s'agit de son plus haut niveau depuis janvier 2023.

Nestlé, qui détient plus de 2 000 marques, dont Nescafé, Maggi et KitKat, a récemment cédé une participation dans son activité d’eau en bouteille et se désengage également de son activité de vitamines , M. Navratil cherchant à recentrer l’entreprise sur ses marques phares.

M. Navratil a toutefois précisé que Nestlé pourrait également acquérir des marques, l’entreprise procédant à une revue périodique de son portefeuille.

"Cela ne signifie pas que Nestlé se contente de céder des actifs. Nous sommes également, comme toujours, ouverts à l’acquisition d’actifs stratégiquement importants", a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

Sur un autre sujet, M. Navratil a déclaré que les fabricants agroalimentaires devraient être associés aux discussions concernant les étiquettes d’avertissement sur la teneur en sucre, en sel et en matières grasses, dont l’apposition sur le devant des emballages est envisagée en Inde.

Reuters a rapporté en août que des entreprises faisaient pression contre ces avertissements , selon des documents et des enregistrements qu’elle a examinés.

M. Navratil a indiqué que Nestlé avait supprimé des milliers de tonnes de sucre, de sel et de matières grasses de ses produits, mais a fait valoir que l’étiquetage devait être effectué "de la bonne manière" et refléter la taille des portions.

(1 dollar = 0,8097 franc suisse)