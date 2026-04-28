Le directeur général de l'association des compagnies aériennes tire la sonnette d'alarme face à la pénurie de kérosène pendant la haute saison estivale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des citations de Walsh)

La crise du kérosène liée à la guerre en Iran pourrait frapper l'Asie de plein fouet en premier, alors que la pénurie pendant la période estivale de pointe dans l'hémisphère nord devient une préoccupation croissante , a déclaré mardi le directeur général de l'Association internationale du transport aérien.

La crise toucherait ensuite l'Europe, puis l'Afrique et l'Amérique latine, a déclaré Willie Walsh, et des annulations de vols seraient à prévoir si le carburant venait à être rationné.

« Je pense que nous verrons les compagnies aériennes commencer à réduire certains de leurs horaires à l'approche de la haute saison estivale, en prévision de pénuries de carburant », a-t-il déclaré.

M. Walsh a toutefois indiqué qu’il s’attendait à ce que les voyages se poursuivent, contrairement à ce qui s’était passé au plus fort de la pandémie de COVID, lorsque le trafic aérien s’était pratiquement arrêté.

« Je pense que les gens continueront à prendre l'avion pendant la période estivale et qu'ils s'attendront à partir en vacances cet été comme les années précédentes », a-t-il déclaré, ajoutant que la demande restait forte dans le monde entier.

M. Walsh a déclaré que l'approvisionnement en carburant Jet A, qui présente un point de congélation plus élevé, pourrait contribuer à atténuer les difficultés d'approvisionnement en Europe.

« Nous pourrions voir le carburant Jet A utilisé en Europe, à condition que les autorités de régulation agissent assez rapidement et qu’elles soient convaincues que les spécifications du carburant permettent son utilisation. »