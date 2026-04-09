Le directeur général de l'ADNOC des Émirats arabes unis déclare que le détroit d'Ormuz doit être ouvert sans condition

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Le directeur général de la compagnie pétrolière d'État d'Abou Dhabi ADNOC, Sultan Al Jaber, a déclaré jeudi dans un message sur LinkedIn que le détroit d'Ormuz n'était pas ouvert et qu'il devait l'être sans condition.

Le détroit est une voie d'eau naturelle régie par le droit international, qui garantit les droits de transit, a-t-il ajouté.