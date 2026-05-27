Le directeur général de JPMorgan prévoit une hausse des dépenses et envisage des opportunités de fusions-acquisitions pouvant atteindre 20 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du cours de l'action, ajout d'une citation et de contexte aux paragraphes 5 à 8) par Nupur Anand et Manya Saini

Les dépenses de JPMorgan Chase pour cette année pourraient être supérieures de 1 milliard de dollars aux estimations précédentes, ce qui pourrait potentiellement peser sur sa rentabilité, a déclaré mercredi le directeur général Jamie Dimon.

La banque a relevé ses prévisions de dépenses pour l'ensemble de l'année 2026 à environ 106 milliards de dollars, contre 105 milliards précédemment, invoquant de meilleurs résultats commerciaux.

Son action s'affichait en baisse de près de 3 % lors des échanges matinaux.

Stephan Biggar, d'Argus Research, a déclaré que toute augmentation des dépenses inquiétait le marché. La banque a également averti que ses bénéfices ne devraient pas rester à des niveaux aussi élevés très longtemps et qu'ils pourraient baisser, ce qui pourrait également entraîner une pause sur le marché, a ajouté M. Biggar.

JPMorgan affiche des performances solides depuis longtemps et les analystes estiment que les marchés s'attendent à ce que cela se poursuive; par conséquent, toute perspective de compression des marges de la banque fait l'objet d'une attention particulière.

M. Dimon a réitéré l'intérêt de la banque pour la recherche d'opportunités de fusion et d'acquisition.

« Il est important d'étudier les acquisitions et je pense qu'il pourrait y avoir des opportunités, c'est pourquoi nous restons à l'affût », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’il pourrait y avoir, dans les deux prochaines années, une opportunité d’investir entre 10 et 20 milliards de dollars dans une acquisition. »

Le directeur général de la plus grande banque américaine n’a pas précisé les domaines d’intérêt potentiels, mais les analystes estiment qu’il est possible que la banque s’intéresse à des opportunités dans les domaines de la fintech ou de l’intelligence artificielle.

Plusieurs grandes banques ont fait part de leur volonté de renforcer leur position concurrentielle par le biais d'acquisitions, en développant leurs capacités technologiques et en gagnant en envergure dans des secteurs à forte croissance tels que la gestion de patrimoine et les paiements.

JPMorgan Chase a réalisé plusieurs acquisitions majeures au fil des ans et a intégré avec succès ces activités. Notamment, en 2023, elle a accepté de racheter First Republic Bank dans le cadre d’une opération qui a mis fin à la plus grande faillite bancaire américaine depuis la crise financière de 2008.

HAUSSE DES REVENUS DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT ET DU TRADING

Les commissions de banque d'investissement de JPMorgan Chase pourraient augmenter de 10 % ou plus au deuxième trimestre, a déclaré M. Dimon lors d'une conférence d'investisseurs mercredi, ajoutant que de nombreuses « transactions importantes » étaient en cours de discussion.

Les opérations de fusion-acquisition à Wall Street ont repris de la vigueur en 2026, la confiance des entreprises restant solide dans un contexte d’économie américaine résiliente, d’assouplissement des conditions de financement et d’appétit croissant des conseils d’administration pour les acquisitions et les levées de fonds importantes.

Bien que le conflit au Moyen-Orient et les turbulences sur les marchés, alimentées par la crainte que l'IA ne perturbe les activités logicielles traditionnelles, aient suscité une certaine prudence en début d'année, les dirigeants bancaires ont continué de mettre en avant un carnet de commandes bien rempli et un engagement fort de la part des clients.

« L'activité ECM (Equity Capital Markets) va être énorme cette année », a déclaré M. Dimon lors de la Bernstein Strategic Decisions Conference à New York. « Je pense que les promoteurs sont très occupés. Les entreprises sont très occupées. Il y a beaucoup d'exubérance sur le marché. »

L'activité de marché de la banque, qui comprend ses opérations de trading, est également en passe d'enregistrer une croissance de 11 % au cours du trimestre actuel et pourrait afficher des résultats « légèrement supérieurs » à ces prévisions, a-t-il ajouté.