Le directeur général de Hyatt Hotels prévoit de multiplier par cinq sa présence en Inde au cours des cinq prochaines années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hyatt Hotels H.N prévoit de quintupler sa présence en Inde au cours des cinq prochaines années, a déclaré son directeur général vendredi, l'opérateur hôtelier misant sur une population croissante et des dépenses de consommation en hausse dans le pays le plus peuplé du monde.