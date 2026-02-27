L'Europe vue en petite hausse avant une série de données économiques

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une hausse timide vendredi à l'ouverture, alors ‌que les investisseurs attendent une série de donnée économiques et que les inquiétudes concernant les valorisations des entreprises technologiques ont créé un climat d'aversion au risque qui n'a fait qu'empirer, ​aggravé par les troubles géopolitiques.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,05% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,04% pour le Dax à Francfort, de 0,24% pour le FTSE à Londres et de 0,05% pour l'EuroStoxx 50.

Nvidia, la star de l'intelligence artificielle, a publié mercredi des résultats qui, à première vue, semblaient excellents, mais ​se sont évérés insuffisants dans un secteur où la perfection s'impose, refroidissant en fin de semaine l'enthousiasme pour la "tech" et pesant sur les échanges.

Le yen japonais et les bons du Trésor américain, valeurs refuges traditionnelles, ont progressé tandis que les ​prix du pétrole brut ont légèrement augmenté.

Sur le plan géopolitique, les Etats-Unis et l'Iran ont ⁠effectué jeudi à Genève des progrès significatifs en vue de régler leur différend de longue date sur le programme nucléaire de Téhéran, a déclaré le chef de ‌la diplomatie d'Oman, qui sert de médiateur à ces négociations, sur fond de renforcement de la présence militaire américaine au Proche-Orient qui suscite la crainte de possibles frappes en Iran. Les deux parties restent cependant encore très éloignées.

"L'IA et la géopolitique sont restées au centre des préoccupations des ​marchés financiers, entraînant un désengagement des actifs risqués et un repli vers ‌les valeurs refuges", estime Mantas Vanagas, économiste chez Westpac Group.

Par ailleurs, le Pakistan a mené dans la nuit de jeudi ⁠à vendredi des frappes contre des cibles situées dans des grandes villes d'Afghanistan, selon des responsables pakistanais et taliban, alors que les hostilités s'intensifient entre les deux voisins. Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, a déclaré vendredi que le Pakistan était en "guerre ouverte" avec l'Afghanistan.

En Europe et aux Etats-Unis aussi, les investisseurs vont surveiller pendant la journée plusieurs ⁠indicateurs économiques importants, dont le PIB en ‌France et les prix à la production américains.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul ⁠le Dow Jones enregistrant une hausse modeste, au lendemain de la publication après-clôture des résultats trimestriels de Nvidia qui n'ont pas enthousiasmé les investisseurs, avec pour effet de plomber sur ‌les valeurs technologiques, lesquelles avaient été cette semaine les catalyseurs de Wall Street.

L'indice Dow Jones a gagné 0,03%, ou 17,05 points, à 49.499,20 points.

Le S&P-500, plus ⁠large, a perdu 37,27 points, soit 0,54%, à 6.908,86 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 273,69 points (1,18%) ⁠à 22.878,38 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo progresse ‌de 0,17%, bien que pénalisée par les valeurs lourdes liées aux puces électroniques et à l'intelligence artificielle, et le Nikkei était en passe d'enregistrer sa plus forte hausse mensuelle en ​quatre mois.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,33% mais le CSI ‌300 des grandes capitalisations abandonne 0,34%. Les actions devraient enregistrer une hausse hebdomadaire, les investisseurs ayant reconstitué leurs positions après les vacances, dans l'espoir que la prochaine Assemblée populaire nationale soutienne la technologie et l'innovation.

La ​Bourse de Hong Kong avance de 0,98%, grâce à l'essor du secteur technologique.

TAUX / CHANGES

Les rendements américains et le billet vert baissent.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 1,7 point de base à 4,0002%. Le deux ans recule de 2,8 points de base à 3,4198%.

Le dollar perd 0,11% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,09% à 1,1808 ⁠dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reportant à la hausse après avoir baissé lorsque que les États-Unis et l'Iran ont annoncé prolonger les négociations sur le nucléaire, apaisant les craintes d'éventuelles hostilités susceptibles de perturber l'approvisionnement, tandis que l'Opep+ pourrait reprendre l'augmentation de sa production lors de sa réunion de dimanche.

Le Brent progresse de 0,35% à 71,00 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,49% à 65,53 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 FÉVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Consommation des ménages janvier 0,3% -0,6

FR 08h45 Inflation harmonisée / février

préliminaire

- sur un mois 0,5% -0,4%

- sur un an 0,7% 0,4%

FR 08h45 Prix à la production janvier

- sur un mois - 0,2%

- sur un an - -2,0%

FR 08h45 PIB / final T4

- sur un trimestre 0,2% 0,2%*

- sur un an 1,1%

DE 08h55 Taux de chômage février 6,3% 6,3%

DE 13h00 Inflation harmonisée février

/préliminaire

- sur un mois 0,5% -0,1%

- sur un an 2,1% 2,1%

USA 13h30 Prix à la production janvier

- sur un mois 0,3% 0,5%

- sur un an 2,6% 3,0%

* ​première estimation

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)