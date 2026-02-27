MPS vise un bénéfice de 3,7 milliards d'euros en 2030 pour le groupe fusionné avec Mediobanca

Le logo de la banque Monte Dei Paschi Di Siena

Monte ‌dei Paschi di Siena (MPS) a déclaré ​vendredi que la fusion avec Mediobanca serait finalisée d'ici la fin de l'année et ​qu'un bénéfice de 3,7 milliards d'euros était anticipé ​pour le groupe fusionné ⁠en 2030.

Ce chiffre, qui exclut les ‌éléments exceptionnels, est à comparer aux 2,4 milliards d'euros prévus pour ​2025, a ‌déclaré Monte dei Paschi (MPS) lors ⁠de la présentation de sa stratégie pluriannuelle après avoir racheté son grand rival ⁠l'année dernière.

Sauvé ‌par l'État en 2017, MPS a ⁠été reprivatisé en 2023-2024, puis ‌a acquis 86% de Mediobanca alors ⁠qu'une vague de consolidation s'accélérait ⁠dans le secteur ‌bancaire italien.

Le groupe va désormais racheter ​les 16% restants ‌et privatiser Mediobanca afin de réaliser 700 millions d'euros d'économies ​grâce à ce rapprochement.

Prévoyant de verser 100% de ses bénéfices ⁠dans les années à venir, MPS a déclaré que 16 milliards d'euros de dividendes seraient distribués d'ici 2030.

(Rédigé par Valentina Za; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)