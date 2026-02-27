MPS vise un bénéfice de 3,7 milliards d'euros en 2030 pour le groupe fusionné avec Mediobanca

Le logo de la banque Monte Dei Paschi Di Siena
Monte dei Paschi di Siena (MPS) a déclaré vendredi que la fusion avec Mediobanca serait finalisée d'ici la fin de l'année et qu'un bénéfice de 3,7 milliards d'euros était anticipé pour le groupe fusionné en 2030.
Ce chiffre, qui exclut les éléments exceptionnels, est à comparer aux 2,4 milliards d'euros prévus pour 2025, a déclaré Monte dei Paschi (MPS) lors de la présentation de sa stratégie pluriannuelle après avoir racheté son grand rival l'année dernière.
Sauvé par l'État en 2017, MPS a été reprivatisé en 2023-2024, puis a acquis 86% de Mediobanca alors qu'une vague de consolidation s'accélérait dans le secteur bancaire italien.
Le groupe va désormais racheter les 16% restants et privatiser Mediobanca afin de réaliser 700 millions d'euros d'économies grâce à ce rapprochement.
Prévoyant de verser 100% de ses bénéfices dans les années à venir, MPS a déclaré que 16 milliards d'euros de dividendes seraient distribués d'ici 2030.
(Rédigé par Valentina Za; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer