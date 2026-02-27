 Aller au contenu principal
MPS vise un bénéfice de 3,7 milliards d'euros en 2030 pour le groupe fusionné avec Mediobanca
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 08:05

Le logo de la banque Monte Dei Paschi Di Siena

Monte ‌dei Paschi di Siena (MPS) a déclaré ​vendredi que la fusion avec Mediobanca serait finalisée d'ici la fin de l'année et ​qu'un bénéfice de 3,7 milliards d'euros était anticipé ​pour le groupe fusionné ⁠en 2030.

Ce chiffre, qui exclut les ‌éléments exceptionnels, est à comparer aux 2,4 milliards d'euros prévus pour ​2025, a ‌déclaré Monte dei Paschi (MPS) lors ⁠de la présentation de sa stratégie pluriannuelle après avoir racheté son grand rival ⁠l'année dernière.

Sauvé ‌par l'État en 2017, MPS a ⁠été reprivatisé en 2023-2024, puis ‌a acquis 86% de Mediobanca alors ⁠qu'une vague de consolidation s'accélérait ⁠dans le secteur ‌bancaire italien.

Le groupe va désormais racheter ​les 16% restants ‌et privatiser Mediobanca afin de réaliser 700 millions d'euros d'économies ​grâce à ce rapprochement.

Prévoyant de verser 100% de ses bénéfices ⁠dans les années à venir, MPS a déclaré que 16 milliards d'euros de dividendes seraient distribués d'ici 2030.

(Rédigé par Valentina Za; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

