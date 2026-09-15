Le directeur général de Honeywell Aero juge l'accord prévu entre GE Aerospace et CPP positif pour le secteur

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(Ajout des commentaires du directeur général sur la pénurie de main-d'œuvre et les retards dans la chaîne d'approvisionnement aux paragraphes 8 à 12)

* Honeywell Aerospace envisage une intégration verticale plus poussée, selon son directeur général

* L’entreprise a dépêché ses propres travailleurs qualifiés pour pallier la pénurie chez ses fournisseurs

* Environ 70 fournisseurs ne respectent toujours pas les objectifs de qualité et de livraison

par Allison Lampert et Nandan Mandayam

Le directeur général de Honeywell Aerospace HONA.O a qualifié le projet d’acquisition par GE Aerospace GE.N d’un fabricant de pièces moulées, d’une valeur de 12 milliards de dollars, de « positif pour l’ensemble du secteur » et a déclaré mardi qu’il voit davantage d’opportunités de rapatrier en interne des capacités externalisées.

Les entreprises aérospatiales rachètent de petits fabricants de pièces très demandées ou tentent d’internaliser ces capacités de production, alors que la chaîne d’approvisionnement peine à répondre à la forte demande des avionneurs qui souhaitent augmenter la production d’avions commerciaux.

Au début du mois, GE Aerospace a annoncé un accord visant à acquérir Consolidated Precision Products afin de remédier aux goulots d’étranglement dans l’approvisionnement en moteurs à réaction.

Le directeur général Jim Currier a déclaré lors de la Morgan Stanley Laguna Conference à Dana Point, en Californie, qu’Honeywell Aerospace, qui a scindé en une entité distincte en juin, n’est pas en concurrence avec CPP et qu’il n’y a aucun chevauchement au sein de son portefeuille.

« En réalité, je considère cela comme positif pour l’ensemble du secteur. Les types de pièces que nous recevons de CPP sont très différents de ceux que GE reçoit de leur part », a déclaré M. Currier.

M. Currier a ajouté qu’Honeywell Aerospace a pris des mesures au cours des deux dernières années pour récupérer certaines des technologies et capacités clés que l’entreprise avait externalisées entre 2010 et 2019.

« Mais y a-t-il encore des efforts à faire à cet égard? Absolument », a déclaré M. Currier. « Et je pense que nous avons la capacité de le faire, tant à court terme qu’à long terme. »

Bien que M. Currier n’ait pas révélé d’objectifs spécifiques, il a indiqué que l’entreprise envisagerait l’intégration verticale par le biais de « fusions-acquisitions complémentaires » — généralement des acquisitions de petites entreprises proposant des produits similaires ou complémentaires — comme l’une de ses priorités.

RETARDS DUS À LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE

Les pièces moulées — fabriquées à partir de métal liquide et difficiles à produire en série — et les pièces forgées, issues de métal solide et tout aussi difficiles à réaliser, constituent l’un des goulets d’étranglement les plus tenaces du secteur depuis le début de la pandémie.

Certains fournisseurs ont également dû faire face à des pénuries de main-d’œuvre suite aux départs massifs de travailleurs expérimentés du secteur aérospatial pendant la pandémie. Pour remédier à ce problème, Honeywell Aerospace a envoyé des dizaines de ses propres ouvriers qualifiés dans deux usines de ses fournisseurs, a déclaré M. Currier.

Cela a permis aux fournisseurs de mettre en place des équipes supplémentaires dans leurs usines. « Et l’augmentation de la production que nous avons constatée au cours des 30 à 45 derniers jours s’élève à environ 30 % par rapport à la même période l’année dernière », a déclaré M. Currier.

L’entreprise continue toutefois de se heurter à environ 70 entreprises qui ne produisent pas des produits de qualité dans les délais, a indiqué M. Currier, même si ce chiffre est en baisse par rapport aux centaines de fournisseurs recensés en 2022.