Le directeur général de Home Depot va prendre un congé maladie temporaire de quelques mois

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Home Depot HD.N a annoncé mercredi que son directeur général, Ted Decker, allait prendre un congé maladie temporaire et qu'il devrait reprendre ses fonctions dans les prochains mois.

Le directeur financier Richard McPhail et la vice-présidente exécutive senior Ann-Marie Campbell superviseront les activités de l'entreprise pendant l'absence de M. Decker, a indiqué la chaîne de bricolage dans un communiqué.

Ces nominations par intérim ont été décidées conformément à la recommandation de M. Decker, a ajouté l'entreprise.

Home Depot n’a pas souhaité faire d’autres commentaires sur le congé de M. Decker. La société publiera ses résultats trimestriels le 18 août.

Les chaînes de bricolage telles que Home Depot et Lowe’s

LOW.N ont investi dans le développement de leurs activités professionnelles destinées aux entrepreneurs et aux constructeurs, alors que les pressions inflationnistes poussent les consommateurs à reporter leurs petits projets .

M. Decker, âgé de 63 ans, a pris la direction générale de Home Depot en mars 2022. Il a rejoint l’entreprise en 2000 et a également occupé des postes à responsabilité dans les domaines du merchandising et de la finance dans le secteur de la distribution.

Campbell, âgée de 61 ans, a rejoint Home Depot en 1985 et a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de ses activités aux États-Unis. McPhail, âgé de 56 ans, travaille chez Home Depot depuis 2005 et en est le directeur financier depuis septembre 2019.