Le directeur général de GE Aerospace réagit aux critiques des compagnies aériennes concernant le pouvoir de fixation des prix des moteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement pour fixer le jour de la semaine au paragraphe 1) par Rajesh Kumar Singh

Le directeur général de GE Aerospace GE.N , Larry Culp, a défendu jeudi les pratiques tarifaires de l'industrie des moteurs à réaction face aux plaintes de l'industrie aérienne selon lesquelles la flambée des coûts de maintenance et les pénuries de moteurs pèsent sur leurs activités.

Les compagnies aériennes affirment que les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, les longs délais d'attente pour les visites d'atelier et la disponibilité limitée des moteurs de rechange ont donné aux fabricants plus de pouvoir pour augmenter les prix.

C'est un point que Willie Walsh, directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA), a mis en évidence alors que l'industrie est aux prises avec des avions cloués au sol et des retards dans les réparations.

Dans une interview accordée à Reuters, M. Culp a déclaré que les prix pratiqués par le fabricant de moteurs reflètent l'ampleur des investissements nécessaires pour développer et soutenir des systèmes de propulsion complexes, ainsi que la valeur que les fabricants de moteurs apportent sur des durées de vie de plusieurs dizaines d'années.

"Nous investissons massivement dans la technologie", a déclaré M. Culp, soulignant que les dépenses annuelles en matière de recherche et de développement s'élèvent à environ 3 milliards de dollars. Il a ajouté que GE avait essayé d'être clair avec ses clients sur "notre place dans la chaîne de valeur: les investissements que nous faisons, les risques que nous prenons et la valeur que nous créons".

Le conflit survient à un moment de tension inhabituelle pour la chaîne d'approvisionnement de l'aérospatiale.

Selon Bain & Company, les délais d'exécution dans les ateliers de réparation des moteurs de nouvelle génération sont environ 150 % plus élevés qu'avant la pandémie, car les compagnies aériennes font voler plus longtemps les avions plus anciens en attendant les nouvelles livraisons qui tardent à venir.

M. Culp a déclaré que GE Aerospace essayait d'atténuer la frustration des compagnies aériennes en accélérant les améliorations de la durabilité de la famille de moteurs LEAP, construits par CFM International, la coentreprise de GE avec le français Safran et l'unique fournisseur de moteurs pour le 737 MAX de Boeing BA.N .