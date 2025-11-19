Le directeur général de Flydubai déclare que le rayon d'action et la taille ont motivé la commande de jets Airbus

(Correction du nom du directeur général en "Ghaith Al Ghaith" au lieu de "Ghaith Al Gaith")

Le directeur général de flydubai a déclaré mercredi que le transporteur avait choisi les Airbus AIR.PA A321neo au salon aéronautique de Dubaï cette semaine en raison de leur rayon d'action et de leur taille, mais n'a pas exclu une autre commande auprès du fournisseur de longue date Boeing.

Ghaith Al Ghaith a déclaré dans une interview que la porte avait toujours été ouverte à Airbus depuis les débuts de la compagnie aérienne en 2008, mais il a décrit Boeing BA.N comme "ma maison" et a déclaré que le constructeur américain sortirait plus fort de sa récente crise.

Il a toutefois refusé de dire si flydubai annoncerait une nouvelle commande d'avions Boeing lors du salon aéronautique qui se tiendra du 17 au 21 novembre.