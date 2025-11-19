 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 945,95
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général de Flydubai déclare que le rayon d'action et la taille ont motivé la commande de jets Airbus
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 10:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom du directeur général en "Ghaith Al Ghaith" au lieu de "Ghaith Al Gaith")

Le directeur général de flydubai a déclaré mercredi que le transporteur avait choisi les Airbus AIR.PA A321neo au salon aéronautique de Dubaï cette semaine en raison de leur rayon d'action et de leur taille, mais n'a pas exclu une autre commande auprès du fournisseur de longue date Boeing.

Ghaith Al Ghaith a déclaré dans une interview que la porte avait toujours été ouverte à Airbus depuis les débuts de la compagnie aérienne en 2008, mais il a décrit Boeing BA.N comme "ma maison" et a déclaré que le constructeur américain sortirait plus fort de sa récente crise.

Il a toutefois refusé de dire si flydubai annoncerait une nouvelle commande d'avions Boeing lors du salon aéronautique qui se tiendra du 17 au 21 novembre.

Valeurs associées

AIRBUS
203,9500 EUR Euronext Paris -0,10%
BOEING CO
189,660 USD NYSE -1,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank