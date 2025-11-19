 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 950,88
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon reste soumis à des règles européennes renforcées, après l'échec d'un recours en justice
information fournie par Boursorama avec AFP 19/11/2025 à 11:41

( AFP / PATRICK T. FALLON )

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le géant américain Amazon, qui contestait son placement sous un régime de règles renforcées dans l'UE, a été débouté mercredi par la justice européenne.

La Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg avait été saisie par Amazon pour obtenir l'annulation de sa désignation comme une "très grande plateforme en ligne", dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA).

"Le recours d'Amazon contre la décision de la Commission désignant la plateforme Amazon Store comme une + très grande plateforme en ligne+ est rejeté", a annoncé la cour de justice de l'UE, qui siège à Luxembourg.

Ce statut de très grande plateforme en ligne (ou VLOP en anglais) est synonyme de règles et de contrôles renforcés pour les plateformes concernées.

Il s'applique aux plateformes qui dépassent un seuil d'utilisateurs européens fixé à 45 millions, soit environ 10% de la population de l'UE.

La Commission européenne avait désigné en avril 2023 l'activité de vente en ligne d'Amazon comme faisant partie de ces plateformes soumises à des règles plus sévères.

Mais le groupe américain avait saisi la justice de l'UE pour contester cette décision, plaidant qu'elle contrevenait à toute une série de droits fondamentaux, dont la liberté d'entreprendre, le droit de propriété, l'égalité devant la loi.

Dans son arrêt rendu mercredi, la cour de Luxembourg a cependant rejeté les arguments du groupe, sur l'ensemble des points soulevés.

La Cour a notamment reconnu que le DSA pouvait interférer avec la liberté d'entreprendre, dans la mesure où elle génère des coûts supplémentaires pour les plateformes concernées, et les oblige à modifier leur activité pour se conformer à ses obligations. Mais elle a jugé que ces contraintes étaient justifiées, au vu notamment des objectifs de la loi, qui vise à lutter contre les contenus illégaux en ligne et à protéger les consommateurs.

C'est la première fois que la justice européenne était amenée à se prononcer sur la désignation d'un géant de la tech comme "très grande plateforme en ligne". Il s'agissait donc d'un test essentiel pour ce dispositif au coeur du DSA.

Début septembre, un autre groupe de commerce en ligne, l'Allemand Zalando, qui contestait la méthodologie utilisée par la Commission pour définir les très grandes plateformes, avait déjà été déboutée par la Cour de justice.

Valeurs associées

AMAZON.COM
222,5500 USD NASDAQ -4,43%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le géant américain Amazon, qui contestait son placement sous un régime de règles renforcées dans l'UE, a été débouté mercredi par la justice européenne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Amazon reste soumis à des règles européennes renforcées
    information fournie par AFP 19.11.2025 11:50 

    Le géant américain Amazon, qui contestait son placement sous un régime de règles renforcées dans l'UE, a été débouté mercredi par la justice européenne, ce dont il entend faire appel. C'est la première fois que la justice européenne était amenée à se prononcer ... Lire la suite

  • Une manifestation contre l'usage du glyphosate, à Rennes, le 12 octobre 2023 ( AFP / Damien MEYER )
    Prolongation du glyphosate: la justice européenne donne raison aux ONG sur une "erreur de droit" de Bruxelles
    information fournie par AFP 19.11.2025 11:46 

    La justice européenne a donné raison, mercredi, à trois organisations environnementales, estimant que la Commission européenne avait commis une "erreur de droit" lors d'une prolongation de l'autorisation du glyphosate, un herbicide vivement combattu par ces associations. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 19.11.2025 11:40 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq. * NVIDIA NVDA.O

  • Kaleon annonce son introduction en double cotation à Paris et Milan
    Kaleon annonce son introduction en double cotation à Paris et Milan
    information fournie par Boursorama 19.11.2025 11:35 

    Fondée en 1983, Kaleon est une société positionnée sur le segment du tourisme culturel haut de gamme et spécialisée dans la valorisation du patrimoine italien et international. Sur le plateau de Ca Bouge sur les marchés, Giberto Borromeo, executive vice-president ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank