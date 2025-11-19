Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,33% pour le Nasdaq.

* NVIDIA NVDA.O doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de la Bourse de New York, ce qui permettra de tester la demande dans l'intelligence artificielle (IA) alors que nombre d'observateurs redoutent la formation d'une bulle dans le secteur.

Un rapport publié mercredi par Counterpoint Research estime par ailleurs que la décision de Nvidia d'utiliser des puces mémoire similaires à celles des smartphones dans ses serveurs d'intelligence artificielle pourrait entraîner un doublement des prix de la mémoire pour serveurs d'ici fin 2026.

* SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE - L'Union européenne (UE) s'apprête à assouplir mercredi ses lois sur l'IA et la protection de la vie privée, une initiative qui, selon ses détracteurs, vise à apaiser les critiques des géants de la technologie et du président américain Donald Trump.

Des entreprises américaines telles qu'Alphabet GOOGL.O , Meta META.O , ainsi que des groupes européens tels que Siemens

SIEGn.DE et SAP SAPG.DE ont demandé une révision des règles relatives à l'IA afin de faciliter les activités commerciales.

Toujours dans le secteur de l'IA, la start-up xAI d'Elon Musk est pour sa part en pourparlers avancés pour lever 15 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres, pour une valorisation de 230 milliards de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

* ARM HOLDINGS ARM.O - L'autorité antitrust sud-coréenne mène une enquête sur les bureaux de Séoul d'Arm Holdings, dans le cadre d'un examen approfondi des pratiques de la société en matière d'octroi de licences, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

* FORD F.N va rappeler 229.609 véhicules Bronco aux États-Unis en raison d'un défaut de l'écran du tableau de bord, plus précisément au niveau des voyants d'alerte et de la vitesse du véhicule, a annoncé mercredi l'agence américaine chargée de la sécurité routière (NHTSA).

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O - Le conseil d'administration de WBD souhaite que PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O révise son offre actuelle de 23,5 dollars par action et la porte à environ 30 dollars, a rapporté mardi Axios, citant des sources proches du dossier.

* BOEING BA.N a obtenu mercredi une commande provisoire de 75 avions 737 MAX de la part de la compagnie à bas coût émiratie flydubai, au lendemain de la commande de 150 appareils A321neo passée par ce client de longue date du groupe américain à son rival Airbus AIR.PA .

* TARGET TGT.N et LOWE'S LOW.N doivent publier leurs résultats respectifs mercredi avant l'ouverture de la Bourse.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)