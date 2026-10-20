Le directeur général de Ferrari salue la refonte de la Tesla Roadster, qu'il qualifie d'innovation audacieuse dont le secteur a besoin

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Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari RACE.MI , a salué mardi la dernière présentation de la voiture de sport Roadster de Tesla TSLA.O , affirmant que cette refonte démontrait que l’industrie automobile avait encore la place pour des innovations audacieuses, même sur un marché arrivé à maturité.

Au moyen de cascades, notamment des manœuvres aériennes, Tesla a dévoilé la semaine dernière un Roadster équipé de propulseurs dérivés de la technologie SpaceX, et son directeur général, Elon Musk, a annoncé que la production débuterait en 2028.

La réaction des marchés financiers a été mitigée. L’action Tesla a d’abord progressé, mais les analystes financiers ont estimé que la mise sur le marché était encore loin d’être acquise après des années de faux départs.

Ferrari, de son côté, tente de convaincre ses propres sceptiques après la chute de son cours à Milan en mai, lors de la présentation de son Luce, le premier véhicule entièrement électrique du constructeur de voitures de sport de luxe.

Elle a été développée en collaboration avec l’ancien directeur du design d’Apple AAPL.O , Jony Ive, et l’équipe de son studio LoveFrom.

Vigna a fait valoir que la prise de risque était nécessaire et que, pour la Luce de Ferrari, l’influence extérieure avait été essentielle.

“ Si nous avions travaillé seuls, nous n’aurions pas réalisé ce que nous avons accompli. En d’autres termes, nous avons abordé toute une série de questions et trouvé des réponses grâce aux remarques de personnes qui nous observaient de l’extérieur ”, a-t-il déclaré.

S’exprimant lors d’une interview à l’occasion d’un salon automobile organisé par le magazine italien Quattroruote, il a attribué au lancement de Tesla la note de 10 sur 10 pour la technologie et 10 sur 10 pour la présentation.

“ Cela montre clairement que, même dans le monde de l’automobile, il reste encore beaucoup à faire. Nous devons continuer à rêver ”, a déclaré Vigna. “ En tant qu’Européen, merci de nous avoir montré que, même dans un monde traditionnel, il est encore possible d’innover et d’oser. ”

Vigna s’est exprimé mardi par vidéoconférence depuis l’Inde, où Ferrari organisait un événement destiné à ses clients, et a indiqué que l’intérêt pour la marque italienne était fort.