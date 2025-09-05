le directeur général de Conoco déclare aux employés confrontés à des suppressions d'emplois importantes : "Je me reproche de ne pas avoir été plus attentif"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le directeur général Lance admet que l'entreprise a reculé dans ses efforts de réduction des coûts

*

ConocoPhillips va supprimer jusqu'à 25 % des emplois dans le cadre d'une restructuration

*

Les licenciements reflètent les difficultés plus générales de l'industrie face à l'augmentation des coûts et à la baisse des prix

(Ajoute l'évolution du cours de l'action au paragraphe 10 et la citation de l'investisseur au paragraphe 18) par Georgina McCartney et Arathy Somasekhar

Le directeur général de ConocoPhillips COP.N , Ryan Lance, a déclaré jeudi à ses employés que l'une des raisons pour lesquelles il avait dû supprimer jusqu'à 25 % de la main-d'œuvre était que le producteur américain de pétrole et de gaz était devenu moins compétitif en se concentrant sur l'absorption de rivaux plus petits.

M. Lance s'est adressé à ses employés lors d'une réunion publique, un jour après leur avoir envoyé une vidéo annonçant les suppressions d'emplois dans le cadre d'une vaste restructuration axée sur la réduction des coûts.

Les employés qui ont suivi la réunion d'une heure en ligne et en personne au siège de la société à Houston jeudi matin ont également appris plus tard dans la journée que les licenciements commenceraient dès le 10 novembre.

M. Lance a déclaré qu'il avait donné la priorité aux acquisitions récentes plutôt qu'au contrôle des coûts.

"Les coûts et la compétitivité de l'entreprise ont probablement été relégués au second plan par rapport à ces initiatives et à ces choses que nous faisions pour des raisons très réelles, des raisons importantes pour l'entreprise", a déclaré M. Lance dans un enregistrement de l'assemblée générale écouté par Reuters.

"Je me reproche de ne pas avoir été attentif et de ne pas avoir gardé les autres choses au centre et importantes", a ajouté M. Lance, qui occupe le poste le plus élevé depuis 13 ans.

"Je dois y prêter plus d'attention", a-t-il ajouté, faisant référence à la structure durable et à la santé de l'entreprise.

L'année dernière, Conoco a racheté son petit homologue Marathon Oil pour 22,5 milliards de dollars. En 2021, elle a acheté Concho Resources pour 9,7 milliards de dollars, et a également acquis des actifs permiens auprès de la major pétrolière Shell SHEL.L pour 9,5 milliards de dollars. Au cours des deux dernières années, le secteur de l'énergie a connu la plus grande consolidation depuis une génération.

"Nous avons probablement reculé un peu dans l'effort de réduction des coûts... peut-être aurions-nous dû être plus intelligents dans la manière dont nous l'avons fait", a déclaré M. Lance aux employés lors de l'assemblée générale.

Les actions du troisième producteur de pétrole américain ont baissé de 3,7 % à environ 92,22 dollars vendredi, dépassant la baisse de 2,4 % de l'indice plus large S&P 500 Energy Index

SPNY .

Bien que beaucoup s'attendaient à des suppressions d'emplois après que l'entreprise ait signalé la nécessité de réduire les coûts, l'ampleur de la réduction a surpris l'industrie, a déclaré Ed Hirs, un chercheur en énergie à l'Université de Houston.

"C'est comme si Lance avait retiré ses mains du volant", a déclaré une source de Conoco, qui a assisté à la réunion publique de jeudi.

La source, qui a refusé d'être nommée parce qu'elle n'était pas autorisée à s'exprimer publiquement, a déclaré qu'elle appréciait l'honnêteté de Lance, mais qu'elle avait aussi l'impression qu'il évitait de répondre à certaines questions.

"Lance contournait les questions et ne répondait pas directement. Les choses n'ont pas semblé plus transparentes ou plus claires après l'assemblée générale", a ajouté la source.

Un employé a demandé comment les personnes seraient licenciées de manière équitable et avec dignité lors de l'assemblée générale de jeudi. L'atmosphère était à la déception et à la frustration, a déclaré la source.

"Cette décision est lourde de conséquences, et c'est ce que nous devons faire pour assurer la croissance et le succès à long terme de l'entreprise. Notre équipe de direction et moi-même prenons cela au sérieux, et je ne sous-estime pas l'impact que cela a sur les gens, sur les familles et sur la main-d'œuvre que nous avons au sein de notre entreprise", a déclaré M. Lance vendredi dans un communiqué transmis à Reuters. Alors que les changements de direction devraient être annoncés à la mi-septembre, il n'y aura pas de changements ou de réductions dans l'équipe de direction de la société, a déclaré une source familière avec le sujet, ajoutant que l'équipe de direction de la société s'est réduite de deux à sept personnes cette année en raison des départs à la retraite.

"L'équipe de direction reste assez solide à mon avis, l'entreprise continue d'améliorer son portefeuille, de chercher des moyens de monétiser les actifs non essentiels et de gérer les coûts", a déclaré Simon Wong, gestionnaire du portefeuille énergétique de la société d'investissement Gabelli, qui détient une participation de 0,05 %, soit environ 50,8 millions de dollars, dans ConocoPhillips, selon les données de LSEG.

UN MARCHÉ DE L'EMPLOI DIFFICILE

Les suppressions d'emplois chez Conoco sont le dernier coup porté à une grande compagnie pétrolière et gazière, un secteur confronté à la hausse des coûts et à la baisse des prix, alors que l'OPEP+ augmente sa production pour tenter de regagner des parts de marché.

Les réductions d'effectifs compromettent la promesse faite par le président américain Donald Trump d'augmenter la production de pétrole et de gaz aux États-Unis et de renforcer leur influence sur les marchés mondiaux.

Les coûts contrôlables de Conoco ont augmenté d'environ 2 dollars par baril de 2021 à 2024, pour atteindre 13 dollars, ce qui rend l'entreprise plus difficile à concurrencer, a déclaré M. Lance dans le message vidéo de mercredi.

"C'est notre problème. Les coûts unitaires augmentent plus vite que notre production et nos revenus, ce qui réduit notre marge, et il est évident que cela ne peut pas durer indéfiniment", a déclaré M. Lance lors de la réunion publique de jeudi.

Conoco s'est fixé pour objectif de réaliser des économies d'environ 1 milliard de dollars suite à l'acquisition de Marathon Oil l'année dernière. L'entreprise a également déclaré vouloir économiser 1 milliard de dollars supplémentaires d'ici à la fin 2026 grâce à des licenciements et à d'autres mesures de réduction des coûts ciblant les opérations de location, le transport et le traitement.

En avril, deux sources ont déclaré à Reuters que Conoco avait engagé le cabinet de conseil en gestion Boston Consulting Group pour le conseiller sur le programme de restructuration et de licenciement, appelé en interne "Competitive Edge"

"Tout le monde s'est précipité et a commencé à chercher quelque chose d'autre après cela, parce que nous n'étions pas sûrs du résultat et de qui serait licencié, car il y a beaucoup de postes dans les installations qui n'ont pas besoin d'être là", a déclaré une deuxième source, qui a quitté ConocoPhillips le mois dernier.