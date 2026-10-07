Le directeur général de C.H. Robinson prévoit une poursuite de la consolidation dans le secteur du courtage de fret alors que les coûts du diesel pèsent lourdement

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par Apratim Sarkar

Dave Bozeman, directeur général de C.H. Robinson Worldwide CHRW.O , s'attend à une consolidation accrue parmi les courtiers en fret américains, les hausses des prix du diesel mettant les petits acteurs sous pression, a-t-il déclaré à Reuters, au lendemain de l'accord conclu par la société pour racheter RXO RXO.N pour 5,8 milliards de dollars .

"Nous avions annoncé que nous serions le moteur de cette consolidation", a déclaré M. Bozeman lors d’une interview mardi, soulignant l’importance croissante de la taille et de l’effet de levier.

RXO correspond au profil recherché par C.H. Robinson, avec des marges brutes solides et un chiffre d’affaires d’environ 6,5 milliards de dollars, mais des marges d’exploitation faibles. La société prévoit de ramener les marges de RXO à son propre niveau d’ici deux ans, tout en ajoutant des services de livraison du dernier kilomètre et des services express.

La hausse des prix du diesel a poussé les petits transporteurs à un "point de rupture", forçant une partie de la capacité à se retirer du marché, a déclaré M. Bozeman, ajoutant que les tarifs de fret devraient rester élevés jusqu’à la période des fêtes.

C.H. Robinson, qui dispose de peu d’actifs, est largement à l’abri de cette situation, ses coûts de diesel étant "très, très gérables", a-t-il précisé. La hausse des coûts de carburant et d’assurance sera en fin de compte répercutée sur les expéditeurs et les consommateurs.

L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a revu à la hausse mardi ses prévisions de prix du pétrole pour cette année et l’année prochaine, alors que les stocks mondiaux baissent rapidement et que les marchés du diesel restent tendus dans le contexte de la guerre en Iran.