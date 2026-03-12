 Aller au contenu principal
Le directeur général de Brenntag : Le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix des produits chimiques
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ozan Ergenay

Le distributeur allemand de produits chimiques Brenntag BNRGn.DE a déclaré jeudi que le conflit au Moyen-Orient poussait les prix à la hausse dans le secteur.

Alors que la guerre américano-israélienne avec l'Iran se poursuit pour la deuxième semaine, l'escalade des tensions dans la région a perturbé les marchés, suscitant des craintes que l'élargissement de la guerre ne crée un choc pétrolier, n'augmente l'inflation et ne freine la demande des consommateurs.

Le nouveau directeur général de l'entreprise, Jens Birgersson, a déclaré lors d'une réunion avec des analystes que les prix étaient clairement en hausse après le conflit avec l'Iran.

"Nous nous efforçons de répercuter les augmentations de coûts et nous y travaillons intensivement", a déclaré M. Birgersson.

Brenntag a également annoncé jeudi qu'elle visait à réaliser des économies supplémentaires de 200 à 250 millions d'euros (230 à 288 millions de dollars) d'ici 2027, par rapport à 2025, après que l'entreprise allemande ait confirmé ses chiffres préliminaires pour l'ensemble de l'année pour 2025 et ses prévisions de bénéfices de base pour l'année en cours.

Le secteur chimique allemand, le troisième du pays, est confronté depuis des années à une demande faible, à des coûts énergétiques élevés, à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à un ralentissement économique.

(1 dollar = 0,8677 euro)

Guerre en Iran

