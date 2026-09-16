Le directeur général de Boeing indique que la stabilisation de la production du 737 MAX prend plus de temps que prévu ; le cours de l'action recule

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(Ajoute des précisions tout au long du texte, notamment les commentaires du directeur général et du directeur financier)

* L'augmentation des cadences de production des Boeing 737 et 787 prend plus de temps que prévu

* Boeing devrait générer 2 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible, soit la valeur médiane des prévisions

* Le directeur général prévoit la certification du 737 MAX 10 "très prochainement"

par Dan Catchpole et Shivansh Tiwary

Kelly Ortberg, directeur général de Boeing BA.N , a déclaré mercredi qu’il fallait "plus de temps que prévu" pour stabiliser le rythme de production du 737 MAX à 47 appareils par mois, et il a minimisé les attentes selon lesquelles la Chine annoncerait une importante commande d’avions de ligne lors d’ un sommet politique la semaine prochaine.

Le cours de l’action Boeing a chuté d’environ 2,5 % immédiatement après ses déclarations. Il a clôturé la journée en baisse de 4,5 %.

L’augmentation de la production de cet avion de ligne monocouloir très prisé est essentielle au redressement financier de l’entreprise après des années de crises qui lui ont laissé une dette nette de près de 26 milliards de dollars et une réputation ternie.

M. Ortberg a déclaré que la plus grande version du 737 MAX, le 737-10, serait certifiée "très prochainement". La certification du 737-10 accuse plusieurs années de retard et représente environ 30 % de l’ensemble des commandes de 737 . Plus tôt cette année, les autorités réglementaires américaines ont certifié la plus petite version, le 737-7.

Dans ses commentaires lors d’une conférence organisée par Morgan Stanley, le directeur général a également minimisé certaines attentes des analystes du secteur selon lesquelles la Chine pourrait passer une nouvelle commande auprès de Boeing lorsque le président Donald Trump rencontrera le président chinois Xi Jinping à Washington la semaine prochaine.

La Chine s’était engagée à acheter 200 avions lors de leur rencontre en mai dernier à Pékin.

Les retards dans la livraison des moteurs destinés au 787 Dreamliner de Boeing ont retardé les projets visant à porter la production de cet avion à double couloir à dix appareils par mois. La société produit actuellement huit Dreamliners par mois, mais la lenteur de la certification des sièges haut de gamme a réduit le nombre de livraisons, a déclaré M. Ortberg.

"Je pense donc que, même si nous affichons un rythme de production plutôt satisfaisant de huit appareils par mois, les livraisons du 787 resteront quelque peu irrégulières d’un mois à l’autre", a-t-il déclaré.

Le ralentissement de la progression des cadences de production des 737 et 787 signifie que Boeing n’atteindra probablement pas les 3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible, soit la fourchette haute de ses prévisions annoncées en janvier, mais générera plutôt 2 milliards de dollars, soit la valeur médiane de ses prévisions, a déclaré Jay Malave, directeur financier de Boeing.