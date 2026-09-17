Le directeur général de Boeing déclare que l'augmentation de la production du 737 MAX prend plus de temps que prévu ; le cours de l'action recule

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* L'augmentation des cadences de production des Boeing 737 et 787 prend plus de temps que prévu

* Boeing devrait générer 2 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible, soit la valeur médiane de ses prévisions

* Le directeur général prévoit la certification du 737 MAX 10 «très prochainement»

(Mise à jour des évolutions du cours de l'action au paragraphe 2, ajout de détails sur les retards de production du 737 aux paragraphes 4 et 5, ainsi que des commentaires d'un dirigeant d'une compagnie aérienne)

par Dan Catchpole et Shivansh Tiwary

Kelly Ortberg, directeur général de Boeing BA.N , a déclaré mercredi qu’il fallait « plus de temps que prévu » pour stabiliser le rythme de production du 737 MAX à son objectif de 47 appareils par mois, et a tempéré les attentes quant à l’annonce par la Chine d’une importante commande d’avions de ligne lors d’un sommet politique la semaine prochaine.

Le cours de l'action Boeing a chuté d’environ 2,25 % immédiatement après ces déclarations. Il a clôturé en baisse de 4 % sur la journée.

L'augmentation de la production de cet avion de ligne monocouloir très prisé est essentielle au redressement financier de l'entreprise après des années de crises qui lui ont laissé une dette nette de près de 26 milliards de dollars et une réputation ternie.

L’entreprise n’a pas été en mesure de fabriquer suffisamment d’ailes de 737 pour répondre de manière constante au rythme de production accru de 47 avions par mois, a déclaré M. Ortberg.

Boeing doit accélérer la production d’ailes et certifier sa nouvelle chaîne de production du 737 à Everett, dans l’État de Washington, afin de porter la production à 52 avions par mois l’année prochaine, a-t-il déclaré, ajoutant que la chaîne d’approvisionnement était en mesure de soutenir cette évolution.

S'exprimant lors d'une conférence organisée par Morgan Stanley, M. Ortberg a déclaré que la plus grande variante du 737 MAX , le 737-10, serait certifiée «très prochainement». La certification du 737-10 accuse plusieurs années de retard et concerne environ 30 % de l'ensemble des commandes de 737. En août, les autorités de régulation américaines ont certifié la plus petite variante, le 737-7 .

Outre les irrégularités dans la production du 737, le projet de Boeing visant à porter la production du 787 Dreamliner à 10 appareils par mois prend plus de temps que prévu en raison de pénuries de moteurs. La société produit actuellement huit de ces avions à double couloir par mois, mais la lenteur de la certification des sièges haut de gamme a réduit les livraisons, a déclaré M. Ortberg.

« Je pense donc que, même si nous affichons un rythme de production plutôt satisfaisant de huit appareils par mois, les livraisons du 787 resteront un peu irrégulières d’un mois à l’autre », a-t-il déclaré.

Le ralentissement de la progression des cadences de production des 737 et 787 signifie que Boeing n’atteindra probablement pas les 3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible, soit la fourchette haute de ses prévisions données en janvier, mais générera plutôt 2 milliards de dollars, soit la valeur médiane de ses prévisions, a déclaré Jay Malave, directeur financier de Boeing.

M. Ortberg a également minimisé certaines attentes des analystes du secteur selon lesquelles la Chine pourrait passer une nouvelle commande auprès de Boeing lorsque le président Donald Trump rencontrera le président chinois Xi Jinping à Washington la semaine prochaine.

La Chine s'était engagée à acheter 200 avions lors de leur rencontre en mai dernier à Pékin.

S'exprimant séparément lors de la conférence, Tom Doxey, directeur financier de Southwest Airlines, la première compagnie aérienne à avoir commandé le MAX 7, a indiqué que certaines livraisons devraient débuter vers la fin de l'année 2026, la mise en service étant prévue début 2027.

Boeing a déjà construit 27 MAX 7 pour Southwest et les prépare en vue de leur livraison, a-t-il précisé.