Le directeur général de BlackRock, Larry Fink, met en garde contre une "récession mondiale" si le pétrole atteint 150 dollars, selon la BBC

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(Ajoute des détails du reportage de la BBC et du contexte à partir du paragraphe 2)

Le directeur général de BlackRock

BLK.N , Larry Fink, a déclaré que les prix du pétrole pourraient atteindre 150 dollars le baril et provoquer une "récession mondiale" si l'Iran "reste une menace" même après la fin de la guerre.

"S'il y a une cessation de la guerre et que l'Iran reste une menace, une menace pour le commerce, une menace pour le détroit d'Ormuz, une menace pour la coexistence pacifique de la région du CCG,alors je dirais que nous pourrions avoir des années de pétrole à plus de 100 dollars, plus près de 150 dollars, ce qui aurait des implications profondes sur l'économie", a déclaré Larry Fink dans le podcast Big Boss Interview de la BBC, publié mercredi.

"Nous aurons une récession mondiale", a-t-il ajouté lorsqu'on lui a demandé si le pétrole restait à 150 dollars le baril.

Les prix du pétrole sont restés volatils et ont fortement augmenté depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Cependant, les prix ont chuté d'environ 4 % mercredi après que les États-Unis ont envoyé à l'Iran une proposition en 15 points visant à mettre fin à la guerre , ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un cessez-le-feu.

La guerre a pratiquement interrompu les expéditions de pétrole et de gaz naturel liquéfié via le détroit d'Ormuz ( ), qui achemine généralement un cinquième de l'approvisionnement mondial en gaz et en pétrole brut, provoquant ce que l'Agence internationale de l'énergie a appelé la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole jamais observée.