L'UE va appliquer des sanctions visant les colons violents en Cisjordanie occupée

Les colons israéliens célèbrent le rétablissement de la colonie de Sa-Nur
Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne (UE) sont convenus lundi d'un accord sur de nouvelles sanctions visant les colons israéliens violents en Cisjordanie occupée, a déclaré Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie européenne.
Ce train de sanctions, qui vise trois colons et quatre organisations de colons dont l'identité n'a pas encore été révélée, avait été bloqué pendant des mois par le précédent gouvernement hongrois de Viktor Orban, qui a perdu les élections le mois dernier.
Les gouvernements des Vingt-Sept ont fait part de leurs inquiétudes face à la multiplication des signalements de violences commises par des colons contre des Palestiniens en Cisjordanie.
Les ministres européens des Affaires étrangères se sont également accordés pour de nouvelles sanctions visant des figures du Hamas.
"Il était grand temps de sortir de l'impasse et de passer à l'action", a déclaré Kaja Kallas dans un message publié sur X. "L'extrémisme et la violence ont des conséquences."
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré sur X que l'UE avait "choisi, de manière arbitraire et politique, d'imposer des sanctions à des citoyens et des entités israéliens en raison de leurs opinions politiques et sans aucun fondement".
"Tout aussi scandaleuse est la comparaison inacceptable que l'Union européenne a choisi de faire entre les citoyens israéliens et les terroristes du Hamas. Il s'agit là d'une équivalence morale totalement déformée", a-t-il ajouté.
Le Hamas n'a pas réagi dans l'immédiat.
(Rédigé par Lili Bayer; version française Etienne Breban; édité par Benoit Van Overstraeten)
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