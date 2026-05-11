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L'UE va appliquer des sanctions visant les colons violents en Cisjordanie occupée
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 16:20

Les colons israéliens célèbrent le rétablissement de la colonie de Sa-Nur

Les colons israéliens célèbrent le rétablissement de la colonie de Sa-Nur

Les ministres des ‌Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne (UE) sont convenus ​lundi d'un accord sur de nouvelles sanctions visant les colons israéliens violents en Cisjordanie occupée, a déclaré Kaja Kallas, cheffe ​de la diplomatie européenne.

Ce train de sanctions, qui vise trois colons et quatre ​organisations de colons dont l'identité n'a ⁠pas encore été révélée, avait été bloqué pendant des ‌mois par le précédent gouvernement hongrois de Viktor Orban, qui a perdu les élections le mois dernier.

Les ​gouvernements des Vingt-Sept ‌ont fait part de leurs inquiétudes face à ⁠la multiplication des signalements de violences commises par des colons contre des Palestiniens en Cisjordanie.

Les ministres européens des Affaires étrangères ⁠se sont également ‌accordés pour de nouvelles sanctions visant des figures ⁠du Hamas.

"Il était grand temps de sortir de l'impasse ‌et de passer à l'action", a déclaré Kaja Kallas ⁠dans un message publié sur X. "L'extrémisme et la ⁠violence ont des ‌conséquences."

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré ​sur X que l'UE avait "choisi, ‌de manière arbitraire et politique, d'imposer des sanctions à des citoyens et des ​entités israéliens en raison de leurs opinions politiques et sans aucun fondement".

"Tout aussi scandaleuse est la comparaison inacceptable ⁠que l'Union européenne a choisi de faire entre les citoyens israéliens et les terroristes du Hamas. Il s'agit là d'une équivalence morale totalement déformée", a-t-il ajouté.

Le Hamas n'a pas réagi dans l'immédiat.

(Rédigé par Lili Bayer; version française Etienne Breban; édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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6 commentaires

  • 17:13

    C'est vrai que Trump , Poutine, Netanyaou et leurs sous-fifres ne sont ni arrogants, ni va-t-en guerre ! Je préfère avoir des femmes à ces postes que ces gars vaniteux qui ne pensent qu'à se mettre sur la tronche

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