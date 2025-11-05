Le directeur général de Bank of America déclare que la société pourrait envisager des acquisitions dans le domaine des paiements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La banque Bank of America
BAC.N pourrait envisager d'acquérir davantage d'entreprises de paiement aux Etats-Unis, mais la banque n'envisage pas d'opérations sur les marchés étrangers, a déclaré le directeur général Brian Moynihan mercredi.
"Peut-être des capacités de paiement, que nous avons déjà acquises aux États-Unis, et j'y reviendrai", a-t-il déclaré à un groupe de journalistes lors de la journée des investisseurs de la société.
En 2021, BofA a acquis Axia Technologies, une société Inca de technologie et de paiement des soins de santé.
