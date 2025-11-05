 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 106,00
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général de Bank of America déclare que la société pourrait envisager des acquisitions dans le domaine des paiements
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 19:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque Bank of America

BAC.N pourrait envisager d'acquérir davantage d'entreprises de paiement aux Etats-Unis, mais la banque n'envisage pas d'opérations sur les marchés étrangers, a déclaré le directeur général Brian Moynihan mercredi.

"Peut-être des capacités de paiement, que nous avons déjà acquises aux États-Unis, et j'y reviendrai", a-t-il déclaré à un groupe de journalistes lors de la journée des investisseurs de la société.

En 2021, BofA a acquis Axia Technologies, une société Inca de technologie et de paiement des soins de santé.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
52,750 USD NYSE -1,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank