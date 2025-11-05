Le directeur général de Bank of America déclare que la société pourrait envisager des acquisitions dans le domaine des paiements

La banque Bank of America

BAC.N pourrait envisager d'acquérir davantage d'entreprises de paiement aux Etats-Unis, mais la banque n'envisage pas d'opérations sur les marchés étrangers, a déclaré le directeur général Brian Moynihan mercredi.

"Peut-être des capacités de paiement, que nous avons déjà acquises aux États-Unis, et j'y reviendrai", a-t-il déclaré à un groupe de journalistes lors de la journée des investisseurs de la société.

En 2021, BofA a acquis Axia Technologies, une société Inca de technologie et de paiement des soins de santé.