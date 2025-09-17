Le directeur général de Bank of America déclare à Bloomberg TV qu'il ne partira pas à court terme

Le directeur général de Bank of America BAC.N , Brian Moynihan, a déclaré mercredi qu'il ne quitterait pas la banque à court terme, mais a ajouté que l'entreprise devait trouver des candidats expérimentés pour la diriger à l'avenir, selon une interview accordée à Bloomberg TV.

"Je ne pars pas à court terme, mais à moyen terme, il faut un certain temps pour mettre cela en place et habituer les gens à la taille et à l'échelle de cette entreprise", a déclaré Brian Moynihan.

"À long terme, l'un des devoirs que moi-même et l'ensemble de l'équipe de direction avons envers le conseil d'administration est de présenter une série de candidats qui ont l'expérience nécessaire pour diriger cette entreprise au fil du temps", a-t-il ajouté.

Vendredi, BofA a nommé Dean Athanasia et Jim DeMare coprésidents, signe que la deuxième banque américaine prépare des successeurs potentiels au directeur général Moynihan .

Le directeur financier Alastair Borthwick a été nommé vice-président exécutif.