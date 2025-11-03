Allemagne: un prix de l'électricité réduit pour l'industrie dès 2026

Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné et la ministre allemande de l'Économie Katherina Reiche, lors d'une conférence à Berlin, le 3 novembre 2025 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

L'Allemagne mettra en place à partir de 2026 un prix de l'électricité plus avantageux pour les industries énergivores, a annoncé lundi la ministre de l’Économie, à quelques jours d'un sommet sur la crise du secteur sidérurgique.

"Je pars du principe que nous introduirons ce prix au 1er janvier" de l'année prochaine, a annoncé la ministre conservatrice Katherina Reiche, en application d'un projet du gouvernement pour soutenir les entreprises fortement consommatrices d'énergie, de la chimie à l'acier en passant par l'automobile

"Nous sommes dans les dernières étapes des négociations avec la Commission européenne", a-t-elle ajouté lors d'une conférence sur l'industrie à Berlin, en présence du vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné, en charge des dossiers industriels.

Le prix réduit pour l'industrie sera un "élément clé pour la compétitivité de l'acier", selon la ministre.

Le journal Handelsblatt indique que le coût total de la mesure pour trois ans s'élèverait à 4,5 milliards d'euros pour le budget fédéral, en partant d'une étude réalisée par l'Agence allemande de l'énergie (DENA).

La coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates s'est donné comme priorité de réduire le prix de l'électricité en Allemagne, qui a fortement augmenté dans la foulée de la guerre en Ukraine et reste jusqu'à trois fois plus cher qu'en Chine ou aux Etats-Unis.

La compensation des prix de l'électricité subventionne les entreprises très consommatrices d'énergie. Cela réduit leur facture liée à l'achat de quotas d'émission pour couvrir leurs rejets de gaz à effet de serre, conformément à la réglementation européenne.

Cette aide sera toutefois conditionnée: les entreprises devront investir 50% de plus dans "l'efficacité et la durabilité". Les justificatifs pour ces investissements devront être aussi peu bureaucratiques que possible, selon la ministre.

Cette annonce intervient quelques jours avant un "sommet sur l'acier" prévu jeudi à Berlin avec le chancelier Friedrich Merz, alors que le secteur sidérurgique fait face à une situation difficile, notamment en raison de la concurrence chinoise.

Pour la sidérurgie, "prolonger la compensation des prix de l'électricité au-delà de 2030 est encore plus crucial", selon Mme Reiche.

La Commission européenne a donné à cet égard "de bons signaux" et sa décision devrait intervenir "dans les prochaines semaines", selon la ministre.