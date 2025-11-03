 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: un prix de l'électricité réduit pour l'industrie dès 2026
information fournie par AFP 03/11/2025 à 13:50

Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné et la ministre allemande de l'Économie Katherina Reiche, lors d'une conférence à Berlin, le 3 novembre 2025 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné et la ministre allemande de l'Économie Katherina Reiche, lors d'une conférence à Berlin, le 3 novembre 2025 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

L'Allemagne mettra en place à partir de 2026 un prix de l'électricité plus avantageux pour les industries énergivores, a annoncé lundi la ministre de l’Économie, à quelques jours d'un sommet sur la crise du secteur sidérurgique.

"Je pars du principe que nous introduirons ce prix au 1er janvier" de l'année prochaine, a annoncé la ministre conservatrice Katherina Reiche, en application d'un projet du gouvernement pour soutenir les entreprises fortement consommatrices d'énergie, de la chimie à l'acier en passant par l'automobile

"Nous sommes dans les dernières étapes des négociations avec la Commission européenne", a-t-elle ajouté lors d'une conférence sur l'industrie à Berlin, en présence du vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné, en charge des dossiers industriels.

Le prix réduit pour l'industrie sera un "élément clé pour la compétitivité de l'acier", selon la ministre.

Le journal Handelsblatt indique que le coût total de la mesure pour trois ans s'élèverait à 4,5 milliards d'euros pour le budget fédéral, en partant d'une étude réalisée par l'Agence allemande de l'énergie (DENA).

La coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates s'est donné comme priorité de réduire le prix de l'électricité en Allemagne, qui a fortement augmenté dans la foulée de la guerre en Ukraine et reste jusqu'à trois fois plus cher qu'en Chine ou aux Etats-Unis.

La compensation des prix de l'électricité subventionne les entreprises très consommatrices d'énergie. Cela réduit leur facture liée à l'achat de quotas d'émission pour couvrir leurs rejets de gaz à effet de serre, conformément à la réglementation européenne.

Cette aide sera toutefois conditionnée: les entreprises devront investir 50% de plus dans "l'efficacité et la durabilité". Les justificatifs pour ces investissements devront être aussi peu bureaucratiques que possible, selon la ministre.

Cette annonce intervient quelques jours avant un "sommet sur l'acier" prévu jeudi à Berlin avec le chancelier Friedrich Merz, alors que le secteur sidérurgique fait face à une situation difficile, notamment en raison de la concurrence chinoise.

Pour la sidérurgie, "prolonger la compensation des prix de l'électricité au-delà de 2030 est encore plus crucial", selon Mme Reiche.

La Commission européenne a donné à cet égard "de bons signaux" et sa décision devrait intervenir "dans les prochaines semaines", selon la ministre.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 14:40

    Le gouvernement français a accepté de subventionner l'énergie en Allemagne en maintenant artificiellement des prix élevés en France parce qu'il était impossible de faire autrement mais plus surprenant, lorsque le gouvernement allemand y a intérêt, il ne se prive pas de subventionner les prix chez eux. L'avis de la France ne les intéressent pas vraiment et la commission va dire amen. Il ne manquerait plus que les prix en France ne s'ajuste pas aux coûts réels.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank