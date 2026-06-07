Le directeur général d'United Airlines estime qu'une fusion d'envergure est peu probable après le refus d'American, mais que des rachats d'actifs sont envisageables

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* United reste ouverte à l'achat de créneaux horaires, de portes d'embarquement ou d'autres actifs aériens

* Kirby affirme que l'accord avec American nécessitait un partenaire volontaire et le soutien de la direction

* Le directeur général affirme qu'United est en passe de compenser intégralement la hausse des coûts de carburant d'ici la fin de l'année

par Rajesh Kumar Singh et Joe Brock

United Airlines UAL.O reste ouverte à l'achat de créneaux horaires, de portes d'embarquement ou d'autres actifs aéroportuaires si la hausse des prix du carburant met ses concurrents les plus fragiles sous pression, mais il est peu probable qu'elle poursuive un accord de consolidation majeur après l'échec de sa tentative de rapprochement avec American Airlines AAL.O , a déclaré dimanche le directeur général Scott Kirby à Reuters.

M. Kirby avait déclaré en avril qu'American avait refusé de s'engager avec United après qu'il l'eut approchée au sujet d'une fusion, une idée qu'il aurait, selon Reuters, évoquée avec le président américain Donald Trump en février. Le directeur général d'American, Robert Isom, avait rejeté un rapprochement , le qualifiant d'anticoncurrentiel et de préjudiciable pour les clients.

« Je pense qu’une consolidation est peu probable pour United », a déclaré M. Kirby lors d’une interview en marge de l’assemblée annuelle de l’Association internationale du transport aérien à Rio de Janeiro. « Cela ne signifie pas que nous ne serons plus sur le marché pour acquérir des actifs, mais une consolidation est peu probable. »

UNE FUSION NÉCESSITAIT LE SOUTIEN DE LA DIRECTION

M. Kirby a défendu la justification d’un accord avec American, affirmant qu’il estimait que cela aurait profité aux consommateurs. Mais il a ajouté qu’une transaction d’une telle ampleur et aussi peu conventionnelle ne pouvait aboutir sans le soutien de la direction d’American.

Le directeur général de United a déclaré qu’il pensait que les syndicats, les actionnaires et les clients auraient soutenu l’accord. Mais l’opposition publique de la direction d’American a rendu la transaction irréalisable, a-t-il ajouté. « On ne peut pas avoir une équipe de direction qui déclare publiquement que c’était anticoncurrentiel », a déclaré M. Kirby.

Interrogé sur la question de savoir si United avait renoncé à American ou si elle pourrait revenir sur cette idée plus tard, M. Kirby a répété à plusieurs reprises que tout accord nécessiterait « un partenaire consentant ».

Il a également nié qu’United ait discuté avec l’administration Trump de la possibilité d’accorder au gouvernement américain une « action privilégiée » dans le cadre d’une proposition de fusion.

La hausse des prix du carburant met à rude épreuve les marges des compagnies aériennes et creuse le fossé entre les grands transporteurs dotés de marques plus fortes et leurs rivaux plus faibles disposant d’un pouvoir de fixation des prix moindre.

M. Kirby a déclaré que United s'attendait à ce que la hausse des tarifs lui permette de récupérer, d'ici la fin de l'année, l'intégralité des pertes subies en raison de la flambée des prix du carburant, soulignant ainsi la confiance de la compagnie dans la demande malgré l'augmentation des prix des billets. Il a ajouté que la demande restait forte, même si United s'attendait à ce que la hausse des tarifs finisse par avoir un certain impact.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES BÉNÉFICIANT D'UNE FIDÉLITÉ À LA MARQUE PRENNENT DE L'AVANCE

Plusieurs dirigeants de compagnies aériennes ont déclaré que le choc pétrolier séparait les transporteurs les plus solides des plus fragiles. M. Kirby a présenté ce fossé comme opposant les compagnies aériennes bénéficiant de la fidélité de leurs clients à celles qui continuent de se faire concurrence principalement sur les prix.

Il a rejeté les critiques de Willie Walsh, directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA), selon lesquelles les grandes compagnies américaines étouffent la concurrence. M. Kirby a déclaré que United et Delta Air Lines

DAL.N s'imposaient parce qu'elles avaient investi dans des marques et des produits appréciés des voyageurs.

« Les clients se soucient de la technologie, du service, de la fiabilité et du produit », a déclaré M. Kirby. « Ils veulent vivre une expérience exceptionnelle. Ils ne veulent pas simplement un siège. » M. Kirby a ajouté que l'avantage de United réside moins dans son bilan que dans son bénéfice d'exploitation, ce qui permet à la compagnie aérienne de continuer à investir alors que certains de ses concurrents de taille similaire atteignent tout juste le seuil de rentabilité.

Interrogé sur la question de savoir si JetBlue Airways

JBLU.O deviendrait plus attrayante pour United si elle se plaçait sous la protection du chapitre 11, un processus de restructuration financière, M. Kirby a répondu qu’il estimait ce scénario peu probable, invoquant la trésorerie et les actifs non grevés de JetBlue.

Il a également écarté la couverture du risque de carburant comme solution structurelle à l'exposition du secteur à la volatilité des coûts du carburant, affirmant qu'elle est « inefficace si l'on perd de l'argent à long terme ».

Tout en reconnaissant que la raffinerie de Delta l'aidait dans le contexte actuel, M. Kirby a déclaré qu'United n'était pas intéressée par l'idée de suivre l'exemple de son rival américain en achetant une raffinerie.