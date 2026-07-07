Le directeur général d'une start-up spécialisée dans l'IA a plaidé coupable aux États-Unis pour avoir effectué des opérations boursières sur la base d'informations privilégiées fournies par des avocats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le parquet requiert deux ans de prison à l'encontre du fondateur d'AppliedAI

* Neuf autres prévenus ont également plaidé coupable dans le cadre de procédures engagées avant que les actes d'accusation ne soient rendus publics

* Selon les autorités, les opérations boursières d’Arya Bolurfrushan auraient généré environ 954.000 dollars de bénéfices

par Nate Raymond

Le fondateur et directeur général d’une start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle a secrètement plaidé coupable l’année dernière pour avoir participé à un vaste stratagème dans le cadre duquel des avocats de grands cabinets de droit fournissaient aux traders des informations privilégiées sur des fusions pour lesquelles leurs employeurs agissaient en tant que conseillers.

Les dossiers judiciaires rendus publics lundi révèlent qu’Arya Bolurfrushan, ancien banquier chez Goldman Sachs et fondateur de la société AppliedAI basée à Abu Dhabi, a plaidé coupable en juin 2025 après avoir conclu un accord avec les procureurs fédéraux de Boston, qui s’efforçaient de monter des dossiers contre des dizaines d’autres personnes accusées d’avoir participé à ce vaste stratagème de délit d’initié qui durait depuis longtemps. Parmi ces personnes figure Nicolo Nourafchan , qui avait travaillé au sein des cabinets d’avocats Sidley Austin, Latham & Watkins et Goodwin Procter avant que les procureurs ne dévoilent en mai les chefs d’accusation retenus contre lui et 29 autres personnes accusées d’avoir pris part à un stratagème visant à tirer profit d’informations confidentielles concernant des fusions en cours. Bolurfrushan a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude boursière dans le cadre d’un accord de plaidoyer , aux termes duquel les procureurs ont accepté de recommander qu’il soit condamné à deux ans de prison et à la confiscation des 954.496 dollars qu’il avait tirés de ce stratagème.

Jordan Estes, son avocat au cabinet Gibson, Dunn & Crutcher, a refusé de faire tout commentaire. Neuf autres personnes ont également plaidé coupables lors de procédures à huis clos au cours des années qui ont précédé l’annonce des mises en accusation par le parquet.

Selon le parquet, Bolurfrushan aurait effectué des opérations boursières sur la base d’informations qui lui avaient été transmises par Nourafchan et son associé, l’avocat spécialisé dans les dommages corporels Robert Yadgarov, en échange d’une part des bénéfices réalisés sur ces opérations.

Bolurfrushan avait rencontré les deux avocats par l’intermédiaire d’un membre de la famille de Nourafchan et avait été recruté pour participer à ce stratagème en 2023 alors qu’il se trouvait à Dubaï, selon la Commission américaine des opérations boursières (SEC), qui a réglé lundi les poursuites civiles engagées contre Bolurfrushan dans le cadre d’un procès connexe.

Nourafchan et Yadgarov ont plaidé non coupables le mois dernier des chefs d’accusation de fraude boursière et d’autres infractions, et attendent leur procès.

Selon le parquet et la SEC, Nourafchan, alors qu’il travaillait en tant qu’avocat collaborateur chez Goodwin Procter, a eu accès en septembre 2023 à des documents électroniques concernant une opération sur laquelle il ne travaillait pas, à savoir le projet d’acquisition d’Orchard Therapeutics, client de Goodwin, par Kyowa Kirin Co Ltd.

Nourafchan aurait informé Bolurfrushan de cette fusion prévue, lui permettant ainsi d’acheter des titres d’Orchard, selon les autorités. La SEC a indiqué qu’il avait réalisé 950.000 dollars de bénéfices sur ces opérations et qu’il en avait reversé environ 60.000 dollars à Nourafchan et Yadgarov.

Bolurfrushan s'est à nouveau livré à des délits d'initiés mi-2024, en s'appuyant sur une information concernant le projet de la société d'investissement Sixth Street d'acquérir l'assureur Enstar pour 5,1 milliards de dollars, selon les actes d'accusation.