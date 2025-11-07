Le directeur général d'Exxon Mobil se réjouit du potentiel de retour de la société en Irak

Darren Woods, directeur général d'Exxon Mobil, a déclaré lors d'une interview accordée vendredi à Sao Paulo qu'il se réjouissait du potentiel du retour de l'entreprise en Irak .

M. Woods, qui se trouvait dans le centre financier du Brésil pour des événements liés à la conférence sur le climat COP30, a également déclaré que les acquisitions constituaient une partie fondamentale du travail d'Exxon dans le secteur de l'énergie en amont.