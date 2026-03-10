Le directeur général d'Exxon déclare que les employés non essentiels au Moyen-Orient ont été évacués

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N a évacué les employés non essentiels de ses opérations au Moyen-Orient, a déclaré le directeur général Darren Woods dans une interview mardi, alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran se poursuit.

Certaines opérations ont été réduites afin de gérer les niveaux de stocks, le trafic dans le détroit d'Ormuz étant difficile, a-t-il ajouté. Exxon est un partenaire minoritaire dans des projets pétroliers aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite.

"Notre première et plus grande priorité est de nous assurer que notre personnel reste en sécurité, et nous avons évacué les personnes qui n'étaient pas critiques ou essentielles aux opérations que nous soutenions", a déclaré Darren Woods. Le détroit d'Ormuz, une voie navigable importante qui achemine un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole, est mis à rude épreuve depuis que l'Iran a menacé d'attaquer les pétroliers qui l'empruntent. Le président américain Donald Trump a menacé lundi d'intensifier la guerre avec l'Iran si ce dernier bloquait les livraisons de pétrole en provenance du Moyen-Orient, tout en prédisant une fin rapide du conflit.