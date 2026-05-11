Pluxee finalise ses rachat d'actions et réduit son capital
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 18:17
Une exécution rigoureuse sur six mois
Initié le 31 octobre 2025, le programme de rachat d'actions s'est achevé le 8 mai 2026. Au total, le groupe a racheté 8 347 225 de ses propres actions pour un montant global de 100 millions d'euros. Le prix moyen d'acquisition par titre s'est établi à 11,98 EUR.
Annulation massive de titres
Conformément à ses objectifs de réduction du capital social, Pluxee a décidé d'annuler 5 843 058 actions auto-détenues. Le solde des actions rachetées sera conservé pour permettre au groupe de répondre à ses obligations futures, notamment dans le cadre de ses plans d'attribution d'actions de performance.
Une structure de capital optimisée
A l'issue de cette annulation, qui sera effective au plus tard le 31 août 2026, le capital social de Pluxee sera composé de 141 331 634 actions ordinaires.
Cette opération est présentée par la direction comme une preuve de son approche disciplinée en matière d'allocation de capital. Elle témoigne également de la confiance du management dans la capacité du groupe à générer une création de valeur durable pour ses actionnaires.
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