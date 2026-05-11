 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pluxee finalise ses rachat d'actions et réduit son capital
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 18:17

Le spécialiste des avantages aux salariés, Pluxee, a annoncé la clôture de son programme de rachat d'actions lancé fin 2025. Cette opération, marquée par l'annulation d'une large partie des titres acquis, s'inscrit dans une stratégie de retour aux actionnaires et d'optimisation du capital.

Une exécution rigoureuse sur six mois

Initié le 31 octobre 2025, le programme de rachat d'actions s'est achevé le 8 mai 2026. Au total, le groupe a racheté 8 347 225 de ses propres actions pour un montant global de 100 millions d'euros. Le prix moyen d'acquisition par titre s'est établi à 11,98 EUR.

Annulation massive de titres

Conformément à ses objectifs de réduction du capital social, Pluxee a décidé d'annuler 5 843 058 actions auto-détenues. Le solde des actions rachetées sera conservé pour permettre au groupe de répondre à ses obligations futures, notamment dans le cadre de ses plans d'attribution d'actions de performance.

Une structure de capital optimisée

A l'issue de cette annulation, qui sera effective au plus tard le 31 août 2026, le capital social de Pluxee sera composé de 141 331 634 actions ordinaires.

Cette opération est présentée par la direction comme une preuve de son approche disciplinée en matière d'allocation de capital. Elle témoigne également de la confiance du management dans la capacité du groupe à générer une création de valeur durable pour ses actionnaires.

Dividendes

Valeurs associées

PLUXEE
12,1100 EUR Euronext Paris -0,66%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le nouveau maire PS de Paris, Emmanuel Grégoire, le 1er avril 2026 à Paris ( AFP / Anna KURTH )
    A Paris, Grégoire dévoile son plan pour une ville "mieux tenue" et le "droit au beau"
    information fournie par AFP 11.05.2026 19:00 

    Agir sur un millier de "points noirs", un "droit au beau" dans tous les quartiers, des travaux "mieux coordonnés"... Le nouveau maire PS de Paris, Emmanuel Grégoire, a dévoilé lundi son projet pour l'espace public, vu par l'opposition comme un simple "recyclage" ... Lire la suite

  • Une station-service à Sofia le 5 mai 2026. ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )
    Moyen-Orient: les marchés privilégient la prudence
    information fournie par AFP 11.05.2026 18:52 

    Les Bourses ont misé sur la prudence et la patience lundi faute d'accord Iran/Etats-Unis pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Sur fond de prix du pétrole en hausse, Paris a reculé (-0,69%), plombée par le recul des quatre valeurs du luxe (LVMH -4,38%, Hermès ... Lire la suite

  • Le Sénat s'apprête à se diviser à nouveau sur la réforme de la fin de vie à partir de lundi, au risque de laisser les députés légiférer seuls ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Aide à mourir: le Sénat affiche à nouveau ses divisions
    information fournie par AFP 11.05.2026 18:49 

    S'opposer frontalement ou proposer un texte alternatif ? Hostile à la création d'un droit à l'aide à mourir, le Sénat s'apprête à se diviser à nouveau sur la réforme de la fin de vie, au risque de laisser les députés légiférer seuls. Démarrée il y a plus de trois ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort
    L'Europe finit en ordre dispersé, aucune avancée au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 11.05.2026 18:34 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, les investisseurs ayant fait preuve de prudence face au ‌risque alors que l'impasse diplomatique au Moyen-Orient a entraîné une nouvelle hausse des prix du pétrole. À Paris, le CAC 40, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank