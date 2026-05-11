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Les Bourses européennes prudentes à la clôture
information fournie par AFP 11/05/2026 à 17:51

Un opérateur à la Bourse de New York le 24 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un opérateur à la Bourse de New York le 24 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les Bourses européennes ont commencé la semaine en privilégiant la prudence aux prises de risques, faute d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz.

Plombé par les valeurs du luxe, Paris a reculé (-0,69%). Francfort a terminé à l'équilibre (+0,05%) avec entre autres des prises de bénéfice dans le secteur de la défense. Londres (+0,36%) a profité de la hausse du pétrole. Milan a aussi progressé (+0,76%).

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