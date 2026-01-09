information fournie par Reuters • 09/01/2026 à 21:38

Le directeur général d'Exxon déclare que le défi au Venezuela est de développer les ressources

Darren Woods, directeur général d'Exxon, a déclaré vendredi que le défi au Venezuela est de développer les ressources pétrolières.

Ces commentaires ont été faits lors d'une réunion à la Maison Blanche vendredi.