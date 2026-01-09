Le directeur général d'Exxon déclare que le défi au Venezuela est de développer les ressources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Darren Woods, directeur général d'Exxon, a déclaré vendredi que le défi au Venezuela est de développer les ressources pétrolières.
Ces commentaires ont été faits lors d'une réunion à la Maison Blanche vendredi.
