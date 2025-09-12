 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 819,35
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général d'Eni et une délégation américaine se rencontrent pour renforcer les liens dans le domaine de l'énergie
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administrateur délégué d'Eni, Claudio Descalzi, a rencontré vendredi les secrétaires américains à l'énergie et à l'intérieur, alors que Washington s'efforce de conclure des accords d'approvisionnement en énergie qui, espère-t-il, renforceront son influence dans la région tout en affaiblissant celle de la Russie.

Lors d'une série de réunions en marge de la conférence Gastech à Milan, Claudio Descalzi a reçu le secrétaire américain à l'énergie Chris Wright, le secrétaire à l'intérieur Doug Burgum et l'ambassadeur en Italie Tilman Fertitta, pour discuter de la sécurité énergétique et de l'expansion des investissements d'Eni aux États-Unis, a déclaré Eni dans un communiqué.

Les parties ont réitéré leur satisfaction mutuelle à l'égard d'un accord signé par Eni et Venture Global VG.N en juillet , le premier accord à long terme de gaz naturel liquéfié du groupe italien avec un producteur américain.

L'Italie et les États-Unis se sont engagés lundi à approfondir leur coopération énergétique en stimulant les exportations de GNL américain vers l'Italie, dans le but de renforcer l'abandon par l'Europe du gaz russe après l'invasion de l'Ukraine.

Valeurs associées

ENI
14,932 EUR MIL +0,07%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,62 USD Ice Europ +1,98%
Pétrole WTI
63,48 USD Ice Europ +2,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank