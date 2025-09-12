Le directeur général d'Eni et une délégation américaine se rencontrent pour renforcer les liens dans le domaine de l'énergie

L'administrateur délégué d'Eni, Claudio Descalzi, a rencontré vendredi les secrétaires américains à l'énergie et à l'intérieur, alors que Washington s'efforce de conclure des accords d'approvisionnement en énergie qui, espère-t-il, renforceront son influence dans la région tout en affaiblissant celle de la Russie.

Lors d'une série de réunions en marge de la conférence Gastech à Milan, Claudio Descalzi a reçu le secrétaire américain à l'énergie Chris Wright, le secrétaire à l'intérieur Doug Burgum et l'ambassadeur en Italie Tilman Fertitta, pour discuter de la sécurité énergétique et de l'expansion des investissements d'Eni aux États-Unis, a déclaré Eni dans un communiqué.

Les parties ont réitéré leur satisfaction mutuelle à l'égard d'un accord signé par Eni et Venture Global VG.N en juillet , le premier accord à long terme de gaz naturel liquéfié du groupe italien avec un producteur américain.

L'Italie et les États-Unis se sont engagés lundi à approfondir leur coopération énergétique en stimulant les exportations de GNL américain vers l'Italie, dans le but de renforcer l'abandon par l'Europe du gaz russe après l'invasion de l'Ukraine.